Birmanie: des habitants accusent la junte de massacres dans un village

Les troupes de la junte birmane ont tué au moins 10 personnes et incendié des centaines de maisons lors d'un raid sur un village dans le nord-ouest du pays, alors que les combats font rage dans une poche d'opposition, selon les médias et la population locale vendredi.

Le pays est dans la tourmente depuis le putsch militaire de février 2021 qui a évincé la dirigeante Aung San Suu Kyi. Des combats opposent régulièrement l'armée à des milices locales soutenues par des factions ethniques et la répression par la junte a fait plus de 2000 morts et plus de 15 000 arrestations, selon une ONG locale.

La région de Sagaing (nord-ouest) est le théâtre de violents combats et de représailles sanglantes depuis le coup d'État, les troupes de la junte s'efforçant d'écraser la résistance de la «Force de défense du peuple» (PDF) locale.

Au village de Kyi Su, au moins 20 corps carbonisés ont été retrouvés avec les mains liées et des centaines de maisons ont été incendiées, ont rapporté les médias locaux.

Un habitant a déclaré vendredi à l'AFP que des soldats sont arrivés au village le 18 juillet à bord de deux hélicoptères et ont fait prisonniers une centaine de personnes.

«Les hommes âgés ont été libérés le lendemain, tandis qu'une dizaine de personnes plus jeunes sont restées», ont précisé des habitants, qui ont requis l'anonymat.

Les villageois ont découvert les corps en revenant le 20 juillet, après le départ des soldats, ont-ils ajouté.

«Je suis allé chercher mes animaux dans la forêt et j'ai trouvé neuf corps humains brûlés avec les mains attachées», a raconté l'un d'eux.

Un autre habitant a déclaré que 10 corps avaient été retrouvés et que neuf d'entre eux avaient été identifiés par des membres de leur famille.

Au moins 30 personnes du village sont portées disparues selon ces mêmes sources.

Environ 400 maisons du quartier musulman du village ont été réduites en cendres et une mosquée a été partiellement endommagée par le feu, a déclaré un habitant musulman qui a fui avant l'arrivée des troupes et dont la maison figurait parmi celles qui ont été incendiées.

L'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante les informations en provenance de cette région isolée, où l'accès à Internet est régulièrement coupé par les autorités de la junte.

Contactée par l'AFP, la junte n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.