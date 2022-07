Blue Jays: au tour de Nicolas Deschamps d’être promu

Après son bon ami Jean-Christophe Masson, le Québécois Nicolas Deschamps a reçu à son tour une promotion des Blue Jays de Toronto.

Deschamps, 19 ans, a appris jeudi après-midi qu’il quittait la ligue des recrues pour se retrouver avec la formation de Dunedin, au niveau A-faible. Il s’agit d’une progression plutôt rapide pour le jeune receveur qui, en août 2021, avait apposé sa signature sur un contrat professionnel sans même avoir été repêché.

«C’est une grande nouvelle, a réagi Deschamps, lorsque joint au téléphone, vendredi matin. Pour être honnête, j’avais imaginé que je finirais peut-être la saison avec les recrues, mais je suis agréablement surpris.»

C’est l’entraîneur Jose Mayorga qui a annoncé à Deschamps son rappel, seulement quelques heures après celui de Masson survenu en matinée.

«Il m’a dit de passer dans son bureau et je me demandais ce que j’avais fait de mal, mais c’était plutôt pour m’annoncer la bonne nouvelle», a raconté Deschamps, en riant.

Les tâches d’un receveur

Les prochains jours seront particulièrement occupés pour celui qui évolue derrière le marbre.

«Je vais devoir m’asseoir avec les lanceurs que je connais un peu moins pour savoir les lancers qu’ils aiment utiliser et j’aurai des notes à lire pour connaître les frappeurs adverses», a-t-il mentionné.

À propos de son propre rendement à l’attaque, Deschamps a été en mesure de frapper la balle d’aplomb chez les recrues. Il a ainsi obtenu quatre coups sûrs pour plus d’un but, dont un circuit, en 13 matchs.

«Je suis content d’avoir fait preuve de patience au bâton, j’attends le bon lancer», a spécifié le Québécois, qui a soutiré 11 buts sur balles afin de présenter un impressionnant taux de présences sur les sentiers de ,500.

Devant des spectateurs

Concernant le passage au niveau A-faible, qui devait s’amorcer vendredi au TD Ballpark de Dunedin avec un match contre les Mighty Mussels de Fort Myers, cela représente une nouvelle expérience bien différente pour Deschamps et Masson, tous deux originaires de la grande région de Québec.

«On se sent encore plus dans le baseball professionnel, car il y a maintenant des partisans dans les stades et ils payent pour venir voir les matchs», a expliqué Deschamps, un ancien du programme des Canonniers.

Chez les recrues, les spectateurs sont la plupart du temps les autres joueurs, les entraîneurs et quelques membres de l’organisation.