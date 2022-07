Covid-19: de la banalisation au déni

Pour illustrer une insouciance risquée devant un danger pourtant réel, les Anglais ont une expression fort parlante : whistling past the graveyard. Traduction libre : siffler devant le cimetière. Face à la pandémie, voilà précisément ce que nous faisons de plus en plus.

COVID. Même le mot glisse dans l’oubli. Celui des gouvernements et par effet d’entraînement, le nôtre. Or, la réalité est que la pandémie s’entête. Ces mots coiffaient ma chronique du 8 juillet.

Deux semaines plus tard, le déni persiste. Depuis des mois, en fait, au Québec comme ailleurs en Occident, les autorités ont levé toutes les mesures sanitaires alors que la pandémie sévit encore.

Au Québec, en pleine 7e vague, plus de 600 personnes sont hospitalisées uniquement pour la COVID. Au Canada, sur les 43 606 décès jusqu’ici de la COVID, 15 814 sont des Québécois. C’est 36 % des morts pour 22 % de la population canadienne.

Dans notre système qui craque de partout, plus de 7 000 travailleurs de la santé, dont une partie s’est infectée « dans la communauté », manquent aussi à l’appel. Etc.

Or, partout en Occident, les gouvernements se contentent d’appels timides à la « vigilance ». Celui de François Legault ne fait pas exception. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, non plus.

Le droit d’être irresponsables

L’annonce faite hier du vaccin offert aux enfants de moins de 5 ans est certes une bonne nouvelle.

Il n’en reste pas moins un sacré problème. Soit qu’ici comme ailleurs, depuis la levée des mesures sanitaires, la plupart des gens ne les suivent tout simplement plus.

Inutile de les traiter d’irresponsables puisque les décideurs leur ont donné le droit de l’être. La réalité est que ces derniers mois, le laisser-faire des États occidentaux a permis le retour en force des réflexes hyper individualistes pourtant connus de leurs citoyens.

Nettement plus épris que nous sommes de nos petits « moi » que du grand « nous » collectif. Le masque en est l’exemple ultime. Dès que l’obligation limitée de le porter a pris fin, sauf pour une toute petite minorité, le masque a disparu du décor.

Dans notre mentalité d’Occidentaux douillets, porter un masque en pandémie passe non pas pour un désagrément, mais pour de la torture ou un bris scandaleux de liberté.

Culture du « moi-roi »

Dans les commerces et transports, combien toussent leur vie sans masque comme c’est leur « droit » de le faire ? Ils disséminent la Covid, risquant de la donner à des personnes dont la santé plus fragile les rend susceptibles d’en mourir ou d’en faire une forme sévère suivie de lourdes séquelles.

Or, les personnes plus fragiles n’ont pas d’étiquette sur le front. À l’épicerie ou dans un bus, personne ne sait qui est plus vulnérable.

C’est pourquoi, vivant dans notre irréformable culture du « moi-roi », de plus en plus d’experts demandent aux décideurs d’imposer à nouveau le masque tout au moins dans les transports et lieux publics clos.

Idem pour une meilleure ventilation des lieux publics et une campagne plus soutenue et claire pour les 3e et 4e doses de vaccin. Etc.

Là-dessus, je persiste. Les décideurs nous disent d’apprendre à « vivre avec la COVID ». Alors, pourquoi abandonner des mesures qui, en plus d’être simples, permettraient de le faire de façon plus responsable et solidaire ?