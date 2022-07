[EN VIDÉO] Poutine a-t-il été humilié devant les caméras?

Une vidéo devenue virale publiée mardi dernier par la présidence de la Turquie montre Vladimir Poutine attendre son homologue turc pendant plusieurs secondes.

Selon Reuters, le président russe s’est retrouvé seul devant les caméras du monde entier à attendre Erdogan.

Sur les images, on peut voir Poutine bouger ses pieds de façon insistante et être plus agité qu’en temps normal.

L’homme fort du Kremlin est reconnu pour faire patienter ses homologues internationaux pendant plusieurs heures, alors certains médias ont affirmé que le président turc voulait «humilier» Vladimir Poutine.

Après la fameuse poignée de main, Erdogan et Poutine ont échangé pour trouver un accord sur la libre circulation des céréales ukrainiennes sur les voies maritimes mondiales.

En 2020, lors d’une rencontre entre les deux hommes, le président de la Fédération de Russie avait fait attendre Erdogan pendant deux minutes.