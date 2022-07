«Fire of Love: au coeur des volcans»: tout feu tout flamme

Les vulcanologues français Katia et Maurice Krafft sont morts sur les pentes du mont Unzen, au Japon, le 3 juin 1991.

Le sort des Krafft est connu dès le début du documentaire de Sara Dosa, dont la narration est assurée par Miranda July. La réalisatrice et productrice remonte ensuite le temps pour nous raconter l’histoire de ce couple hors du commun.

Appuyées par des textes tour à tour superbes, émouvants ou humoristiques et décalés, les images de «Fire of Love: au coeur des volcans» présentent la vie des Krafft de manière originale, en se concentrant sur le triangle amoureux que forment Katia et Maurice avec les volcans. Car, dès le début de leur carrière, les deux vulcanologues laissent libre cours à leur double passion. Ils travaillent ensemble, voyagent ensemble, prennent des risques insensés pour revenir avec des images, des pierres, des analyses et une meilleure connaissance scientifiques de ces cracheurs de lave.

Les images d’archives sont de véritables trésors. Entrevues, émissions de vulgarisation, quotidien du couple, Sara Dosa nous permet de mieux comprendre ces deux scientifiques pour le moins originaux – le rêve de Maurice est de descendre une «rivière» de lave à bord d’une embarcation qui ressemblerait au module d’atterrissage des astronautes.

Le lyrisme – parfois un peu lourd, avouons-le – de la narration offre un regard poétique sur un sujet qui aurait pu tomber dans l’aridité scientifique. On ressort à la fois émerveillé et effrayé de la puissance de la nature, «Fire of Love: au coeur des volcans» pouvant, de plus, s’adresser à un jeune public passionné de nature.

Note: 3,5 sur 5