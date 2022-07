Hommages mérités

Photo courtoisie

Les membres du conseil d’administration et de la permanence de la Fondation de Lauberivière ont rendu hommage et ont exprimé leur reconnaissance récemment à deux hommes qui ont marqué l’histoire de la Fondation. Tout d’abord, Martin Parent qui a offert sa collaboration à la Fondation pendant plus de 25 ans à titre d’administrateur et de vice-président alors que Jean Roy a agi à titre de président durant la quasi-totalité de ses 18 années d’implication. Après ces nombreuses années de bénévolat au sein du CA, les deux hommes ont accepté de poursuivre l’aventure en devenant les tout premiers membres du Cercle des ambassadeurs nouvellement instauré par le CA de la Fondation de Lauberivière. Sur la photo, de gauche à droite : Jean Roy, Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation ; Martin Parent et Olivier Deblois, président et trésorier de la Fondation.

Un legs important

À l’hiver 2021, grâce à l’appui de la Faculté des sciences de l’administration, de la Faculté des sciences et de génie et d’Entrepreneuriat ULaval, François Gilbert (photo) s’était joint l’Université Laval à titre de tout premier entrepreneur en résidence avec comme mission d’offrir conseils et écoute aux membres de la communauté universitaire en démarrage d’entreprise, via les programmes d’Entrepreneuriat ULaval et de l’Académie entrepreneuriale ULaval – CDPQ. Au terme de son mandat de 18 mois, M. Gilbert a sans conteste permis à l’Université Laval de propulser l’entrepreneuriat responsable encore plus loin. Il laisse également un legs important, celui de la création du Fonds Étincelles, un fonds de préamorçage destiné à soutenir les nouvelles entreprises issues de la communauté ULaval. Grâce à son leadership, ce fonds agile a été créé par des gens d’affaires à succès qui ont à cœur de soutenir des projets portés par des entrepreneures et entrepreneurs innovants et responsables.

Nouveau et ancien à la fois

Les membres du Club Rotary de Saint-Nicolas se sont réunis dernièrement afin de souligner l’entrée en fonction de leur nouveau président 2022-2023, Daniel Raymond (photo) qui a œuvré pendant plusieurs années dans le monde l’alimentation avant d’effectuer virage important en acceptant un poste de directeur du développement des affaires constructeur chez Desjardins. C’est un retour à la présidence pour Daniel Raymond qui avait occupé ces mêmes fonctions lors de l’exercice 2009-2010. Les Rotariens de Saint-Nicolas s’impliquent notamment auprès du Grand Village, camps de vacances pour personnes handicapées, ainsi qu’auprès du Service d’entraide de Charny.

En souvenir

Le 22 juillet 2013. Cinq mois après son élection, le pape François entame son premier voyage à l’étranger qui le mènera dans son continent d’origine, au Brésil, le plus grand pays catholique au monde où sont attendus 1,5 million de jeunes pèlerins venus du monde entier pour assister aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Rio de Janeiro.

Anniversaires

Anne Demers (photo) directrice générale du Regroupement des Offices d’Habitation du Québec (ROHQ)... Le prince George de Cambridge, fils du Prince William et Kate Middelton, 9 ans... Rufus Wainwright, chanteur canadien né aux États-Unis, 49 ans... Marie-Josée Taillefer, animatrice, épouse du chanteur René Simard, 59 ans... Martine St-Clair, chanteuse québécoise, 60 ans... Pierre Lebeau, comédien et acteur québécois, 68 ans... Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, 75 ans... Mireille Mathieu, chanteuse française, 76 ans.

Disparus

Le 22 juillet 2021 : Michèle Lalonde (photo), 83 ans, poète, dramaturge, essayiste, présidente de l’Union des écrivaines et écrivains québécois... 2019 : Art Neville, 81 ans, musicien, auteur-compositeur américain, membre fondateur des Neville Brothers... 2016 : Anatole Robichaud, 88 ans, fondateur du club de golf L’Albatros de Ste-Foy et ancien conseiller municipal... 2016 : Robert Cossette, 86 ans, l’un des pionniers de la Traversée internationale du lac St-Jean et légende de la nage en eau libre... 2015 : Bernard Marionnaud, 81 ans, homme d’affaires français, fondateur de Marionnaud Parfumeries... 2014 : Garry Goodrow, 81 ans, acteur et scénariste américain... 2004 : Sacha Distel, 71 ans, chanteur et guitariste... 2000 : Claude Sautet, 76 ans, réalisateur et scénariste... 1988 : André Rufiange, 58 ans, journaliste et chroniqueur au Journal de Québec... 1950 : William Lyon Mackenzie King, 75 ans, premier ministre du Canada de 1921 à 1930, puis de 1935 à 1948.