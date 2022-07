Il part magasiner un iPhone 13 pour sa femme et se retrouve avec un carreau de céramique

Un client qui était parti acheter le dernier modèle du célèbre cellulaire de la marque à la pomme a été quelque peu surpris lorsqu’il l’a déballé en rentrant chez lui.

La boîte de son achat était pourtant scellée, ce qui laisse l’acheteur perplexe quant à la manière dont ce carreau de céramique s’est retrouvé à l'intérieur, a rapporté Le Parisien.

L’homme, un Français qui vit en région parisienne, avait déboursé 859 euros (1130 dollars canadiens) pour offrir l’appareil à sa femme et s'était assuré que la boîte était bel et bien scellée par deux bandes adhésives.

Que s’est-il passé?

À la suite d’une enquête, le magasin a découvert le stratagème d’un précèdent client peu scrupuleux qui avait usé d'un stratagème pour obtenir un cellulaire gratuitement.

Ce dernier avait acheté un téléphone, avant de retourner au magasin quelques minutes plus tard pour demander un remboursement, muni de la boîte dans son emballage d’usine. Sauf que cette boîte n’était pas la même que celle de l'appareil acheté plus tôt, mais une boîte contrefaite contenant un morceau de céramique taillé dans les coins afin d'avoir les mêmes poids et forme que le cellulaire.

Comment se faire rembourser pour ce carreau de céramique?

«J’étais dans tous mes états, je me suis demandé s’ils allaient me croire [au magasin]», s’est inquiété la victime de l’arnaque au média français.

C’est à ce moment-là qu’avec l’aide du vendeur, l’homme a compris qu’un autre acheteur s’était fait rembourser un iPhone identique le matin même et qu'il avait réglé l'achat en espèces afin d’éviter d’être retracé.

Une plainte a été déposée par le magasin, et une enquête est toujours en cours pour retrouver le coupable de l’infraction.