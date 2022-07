La famille de Bérubé Brassard Audioprothésistes s’agrandit

Les cliniques Bérubé Brassard Audioprothésistes sont heureuses d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux audioprothésistes au sein de leur équipe : M. Derek Paradis et M. Félix Denille, nouvellement diplômés du collège de La Pocatière et membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec. Toute l’équipe leur souhaite la bienvenue au sein de la grande famille. À votre écoute depuis plus de 28 ans, l’équipe de Bérubé Brassard vous invite à rencontrer ses professionnels dans un cadre chaleureux et accueillant, et ce, dans l’une des six cliniques situées à Québec, Lévis et St-Georges de Beauce. Visitez berubebrassard.com