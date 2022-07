La générosité, ça commence par soi-même

La présente a pour but de donner un exemple bien concret à celui qui signe ce matin « Un père qui voudrait rester généreux », de ce que j’ai fait moi-même dans des circonstances similaires aux siennes, lui qui veut aider sa fille aux prises avec des problèmes de consommation compulsive. Ce que je vais lui raconter va lui prouver que le conseil que vous lui avez donné, à savoir de ne plus rien donner à sa fille pour la protéger contre elle-même, est fort judicieux.

Suite à une demande de sa part, j’ai personnellement donné à ma cousine la propriété que je possédais et que j’habitais. Je l’ai fait conditionnellement, selon une entente verbale, à ce que je puisse y rester aussi longtemps que je voudrais.

À mon insu, elle a vendu la maison à un entrepreneur sans scrupules, qui l’a achetée sans la visiter, afin que je ne sache pas que la maison se vendait. La transaction s’est faite sans que j’en aie connaissance, car même le notaire qui a procédé à la vente a été on ne peut plus discret.

L’entrepreneur m’a ensuite sommé de quitter la maison dans le mois suivant en m’extorquant un 50 $ par jour de présence dans la maison, ce qui a représenté 1500 $ pour le mois. Cela, bien que légalement, il n’avait aucun droit de le faire.

Cette cousine ainsi que sa fille et ses petits-enfants étaient couchés sur mon testament pour une somme de six cent mille dollars répartis entre eux. Laissez-moi vous dire que le testament a été vite refait et tout ce beau monde en fut rayé.

Les ponts sont à jamais coupés avec eux et jamais ils n’auront mon pardon pour ce qu’ils m’ont fait. Et je vous fais grâce de toutes les menteries que cette cousine a dû inventer pour se justifier face au reste de la parenté. Elle a tenté de justifier l’injustifiable, elle qui disait être désintéressée de tout ce qui concerne les finances et l’argent.

Monsieur, si vous ne voulez pas vous faire avoir par votre propre fille, faites-le pour des choses essentielles, en donnant des petits montants pour l’aider, mais de grâce, gardez votre chalet, votre unique bas de laine.

Chat échaudé pour la vie

Quand l’argent vient s’immiscer dans un lien affectif, plus souvent qu’autrement, c’est un cocktail qui devient explosif. Pire encore quand, comme dans votre cas et d’une certaine manière dans le cas de ce monsieur, l’appât d’un gain facile vient teinter le portrait. Personne ne se résigne à imaginer qu’un proche aimé va le flouer, même si c’est écrit noir sur blanc sur la feuille de la vie.