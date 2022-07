Les Capitales brillent... et vous divertissent!

Les Capitales seront à domicile au Stade Canac pour une importante séquence de 6 matchs en 7 jours dès ce vendredi 22 juillet. Détenant une avance convaincante au premier rang de la ligue, les Capitales brillent de mille feux sur le terrain comme à l’extérieur du terrain. Une délégation de 8 membres des Capitales, 6 joueurs et 2 entraîneurs, ont eu l’honneur de représenter l’équipe lors du match des étoiles ayant eu lieu en Pennsylvanie. À l’extérieur du terrain, les Capitales sont fidèles à leur devise : « Plus que du baseball ! ». Des feux d’artifice font le bonheur de tous lors des vendredis soir de match au Stade Canac, en plus d’une animation renouvelée qui divertie les partisans réunis. La troupe de cirque FLIP Fabrique en met plein la vue avec des démonstrations... du stationnement jusqu’au terrain !