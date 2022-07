«L'événement JMP»: du grand Jean-Marc Parent

Jean-Marc Parent a renoué avec le Festival Juste pour rire vendredi soir, présentant pour la première fois depuis 2017 son mythique «Évènement JMP» à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Rempli de surprises et d’inconnus, où les dérapes et les dépassements de temps sont monnaie courante – on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine -, l’événement de vendredi n’a pas fait exception à la règle.

Alliant musique et humour, la 11e édition de ce spectacle signature a cette fois réuni sur scène Ève Côté et Christine Morency, mais aussi la chanteuse Nadja, qui a ouvert la soirée, le guitariste Jeff Smallwood et un DJ, qui a accueilli les invités.

Aujourd’hui considéré comme un «must» du Festival, Jean-Marc Parent, a bien entendu raconté ses dernières anecdotes de Floride, de pilules et d’hypocondrie, mais aussi sur sa santé, son âge – il vient d’avoir 60 ans – et tout ce que le vieillissement comporte; la vue qui baisse, l’orientation nocturne qui n’est plus tout à fait là et la sexualité qui est un peu différente, entre autres à cause de l’éjaculation à sec.

Arrivé sur scène alors que le public s’était levé pour l’applaudir, l’humoriste qui a une trentaine d’années de métier derrière la cravate a été efficace, s’amusant et interagissant beaucoup avec le public. La soixantaine et le diabète sont somme toute les deux thèmes qui ont occupé le plus d’espace avant la présentation des premiers invités.

«Le doc dit que je dois faire attention aux glucides. J’ai cherché ce qui n’avait pas de sucre, pas de glucides: un 2 x 4 et des clous», a-t-il notamment raconté. Il est finalement parvenu à trouver un pain sans glucides; un pain qui ne grille pas et qui sent le cadavre et qui doit sans doute contenir de l’amiante, a ensuite rigolé l’humoriste.

Ève Côté en solo

Ève Côté est montée sur scène sur le coup de 21 h. Cette fois en solo, l’humoriste gaspésienne qui s’est fait connaitre grâce au duo Les grandes crues - qu’elle a formé avec Marie-Lyne Joncas -, a testé du nouveau matériel vendredi, notamment un numéro sur les parties de cartes familiales assez olé olé, où Matante Thérèse se transforme en Thérèse «qui te traite de salope quand elle a juste du carreau dans son jeu» et les traits vilains que sa famille lui a légués.

Son numéro lui a d’ailleurs valu un bon accueil du public, malgré le petit trou de mémoire qui l’a affublé un bref instant. L’humoriste a très bien su rebondir, encouragée par la foule.

Au moment de passé sous presse, «L’événement JMP» était toujours en cours et le guitariste Jeff Smallwood venait de monter sur scène pour l’interprétation de succès souvenirs de Led Zeppelin.

Jean-Marc Parent sera de retour à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts ce samedi pour le second tour de «L’événement JMP», dès 20 h.