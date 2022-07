Marie-Claude Léonard sera la nouvelle directrice générale de la STM

Après avoir occupé le poste de façon intérimaire, Marie-Claude Léonard sera officiellement la nouvelle directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM).

• À lire aussi: Station Mont-Royal: inaugurée, mais toujours en chantier

• À lire aussi: Après avoir résilié un contrat, la STM conclut une nouvelle entente avec la même entreprise

Sa nomination devrait officiellement être annoncée plus tard vendredi. Mme Léonard occupe le poste de manière intérimaire depuis le départ à la retraite de Luc Tremblay, qui occupait le poste depuis les huit dernières années.

«On a laissé la chance à tout le monde. On a étudié des candidatures très intéressantes de l’extérieur de la STM, mais après entrevues, analyses et des discussions, on en est venu à la conclusion que Marie-Claude Léonard était la meilleure personne possible», a expliqué Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

La STM aurait reçu des «dizaines et des dizaines» de candidatures. De celles-ci, quatre finalistes ont été rencontrés par le comité de sélection.

Mme Léonard est à l’emploi de la STM depuis 30 ans, dont 20 à titre de gestionnaire. Elle a débuté sa carrière comme commis à la caisse lorsqu’elle était étudiante, avant de gravir les échelons. En septembre dernier, elle avait été nommée au poste de directrice exécutive – Métro et Exploitation Bus.

«Elle est capable de prendre les décisions nécessaires et de passer à l’action. Elle ne s’est jamais contentée du statu quo. Et depuis qu’elle est à l’intérim, elle a assuré un fort leadership», a révélé M. Caldwell.

Il rappelle que le contexte a beaucoup changé depuis les dernières années, tant en raison de la pandémie que de l’évolution technologique, et qu’il fallait une personne n’ayant pas peur de prendre des décisions et de faire différemment.

«Ça prend des décideurs capables de faire la bonne analyse, prendre les décisions et l’opérationnaliser avec les équipes, et Marie-Claude avait tout ce package-là», estime M. Caldwell.

Parmi les défis qui l’attendront, Mme Léonard devra notamment regagner les clients qui ont déserté les transports en commun depuis la pandémie. La STM fait également face à d’importants déficits financiers structurels. L’électrification de la flotte d’autobus forcera également la société à revoir ses façons de faire.

«Ce n’est pas juste des autobus qu’on remplace. C’est un changement de technologie. Il faut penser au fonctionnement des garages, à la façon de faire l’entretien et la réparation, à la planification des routes et des temps de déplacement, à la recharge», a donné en exemple M. Caldwell.

Le prolongement de la ligne bleue, dont le financement a été confirmé en avril dernier par le gouvernement du Québec, retiendra également l’attention. En avril dernier, la STM avait débuté le processus en lançant un avis de qualification pour la construction du tunnel.

La STM souhaiterait que d’autres projets se concrétisent dans les années subséquentes.

«Le développement, il ne faut pas le laisser aux générations futures. Après la ligne bleue, il y a d’autres besoins à identifier, dont le prolongement de la branche ouest de la ligne orange, et le projet de remplacement du REM de l’Est. La STM veut être dans les projets de développement», a souligné M. Caldwell.