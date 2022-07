Noyade au Super Aqua Club: une adolescente lutte pour sa vie

Partie faire une dernière glissade au Super Aqua Club, une adolescente lutte pour sa vie après avoir été retrouvée inconsciente dans le lac de Pointe-Calumet, vendredi.

C'est en fin d'après-midi que l'adolescente, âgée d'environ 14 ans, a prévenu ses amis qu'elle voulait faire une dernière glissade avant de quitter le site.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Après l'avoir attendu pendant un certain temps, ses deux amis, un peu plus âgés qu'elle, se sont inquiétés et sont partis à sa recherche, sans succès.

Ce sont finalement les sauveteurs qui ont aperçu la jeune femme dans le lac, visiblement inconsciente.

«Les sauveteurs ont rapidement effectué des manœuvres de réanimation», a précisé l'inspecteur à la Division des enquêtes criminelles de la police de Deux-Montagnes, Jean-Philippe Labbé.

Pour le moment, la police n'exclut aucune piste, même si la thèse de la noyade est envisagée.

«Des enquêteurs sont sur place pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident», a ajouté l'inspecteur.

D'autres détails à venir.