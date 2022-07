Blue Jackets: Patrik Laine pourra jouer avec Johnny Gaudreau

Voilà une nouvelle que les partisans des Blue Jackets attendaient depuis longtemps. En plus d’acquérir les services de Johnny Gaudreau durant la saison morte, l’équipe de Columbus a conservé ceux du franc-tireur Patrik Laine, qui a signé un nouveau contrat de quatre ans, vendredi.

Le Finlandais était joueur autonome avec compensation, lui qui avait apposé sa signature sur un pacte d’un an et de 7,5 millions $ avant la dernière campagne. Il gagnera désormais 8,7 millions $, et ce, jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Les dirigeants voulaient attendre de voir comment Laine allait réagir à sa première saison complète en Ohio avant de s’entendre avec lui à long terme.

Plutôt décevant en 2021-2022 avec 21 points seulement en 45 matchs, l’ailier gauche a répondu de belle façon avec 26 buts et 56 points en autant de rencontres. C’est la première fois dans sa carrière de six campagnes qu’il parvenait à enregistrer une moyenne d'un point par match.

«L’une de nos priorités cet été était de s’entendre avec Patrik Laine sur une prolongation de contrat. Il est un joueur spécial, l’un des marqueurs de buts élite dans la Ligue nationale de hockey, et il s’est très bien accoutumé à notre groupe depuis son arrivée», a mentionné par voie de communiqué le directeur général Jarmo Kekalainen.

Avenir intéressant

Ce dernier a ajouté que Laine faisait partie des plans pour le futur à Columbus. L’attaque sera définitivement excitante l’an prochain avec l’ajout de Gaudreau et la présence du vétéran Jakub Voracek. À eux trois, ils accapareront près du tiers de la masse salariale des Jackets.

Sélectionné au deuxième rang du repêchage de 2016 par les Jets de Winnipeg, après Auston Matthews, Laine n’a pas déçu en amassant 327 points en 407 rencontres.

Ses 176 buts font surtout de lui le deuxième joueur le plus prolifique de la cuvée à ce chapitre, derrière la vedette des Maple Leafs de Toronto.

Malheureux au Manitoba, l’athlète de 24 ans a été échangé aux Blue Jackets en janvier 2021, avec Jack Roslovic, en retour du joueur de centre québécois Pierre-Luc Dubois.