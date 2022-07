Un «Rallye magique» familial à Québec

Dans le cadre de Québec, ville MAGIQUE!, du 25 au 31 juillet prochain, les familles sont invitées à participer à un Rallye magique se déployant sur les rues commerciales participantes de la ville de Québec. Pokkus, le lapin magicien, a malencontreusement échappé son chapeau et plusieurs petits lapins et lapines en ont profité pour aller visiter les commerçants! Inscrivez-vous sur festivaldemagie.ca, trouvez où ils se trouvent, répondez aux questions et courez la chance de gagner des prix d’une valeur de près de 1000$. Une très belle collaboration de Tanguay!