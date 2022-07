Vague de chaleur en Europe: des évacués craignent que ce ne soit qu’un début

ARCACHON | Le calvaire de milliers de Français forcés de fuir leur maison en catastrophe à cause des feux de forêt ravageant le sud-ouest de la France est loin d’être terminé, car une autre vague de chaleur s’abattra sur eux dès demain.

« Nous n’avons jamais eu d’incendie ici, alors j’ai vraiment peur qu’avec le réchauffement climatique, cela ne soit les premiers d’une longue série », s’inquiète Julie Zwobada, qui n’a pas eu le choix d’abandonner ses deux chats, sa voiture et ses affaires, alors qu’on lui interdit de retourner à son domicile depuis le 14 juillet.

Celle qui vient en vacances depuis 50 ans dans la région et qui y vit depuis cinq ans n’avait jamais été confrontée à de telles chaleurs et à des catastrophes de cette ampleur dans ce secteur qu’elle adore depuis tant d’années.

« Pour le moment, le feu est contenu depuis deux jours dans 7000 hectares qui ont été brûlés, mais ce n’est pas encore maîtrisé et comme les températures remontent, on a peur que ça reparte », confie Julie Zwobada, qui vit dans le village français de Cazaux, en Gironde.

Le 13 juillet, alors qu’elle voguait sur la côte atlantique avec son conjoint pour une semaine de vacances, Mme Zwobada a appris que de premières menaces d’évacuation étaient données dans des zones proches de sa maison.

Évacuations majeures

Pour elle, il était impensable de continuer à naviguer, alors que sa maison pouvait être la proie des flammes. Le couple a donc fait demi-tour et a découvert, 24 heures plus tard, depuis la rive, l’épaisse fumée qui s’étendait sur des centaines de kilomètres et dont le foyer semblait se trouver dans leur « coin de paradis ».

« Au moment où nous sommes finalement arrivés, nous avons appris qu’on avait l’interdiction de retourner chez nous, même pour prendre nos deux chats et nos affaires », laisse-t-elle tomber la gorge serrée, ajoutant avoir dû dormir sur le bateau familial pendant quelques jours.

Depuis, plus personne n’a le droit d’y mettre les pieds. Des policiers bloquent tous les accès qui mènent au village et des patrouilles arpentent les rues 24 heures sur 24 pour s’assurer qu’aucun résident ou voleur n’y mette les pieds.

Le couple, qui ne vit pas ensemble, loge désormais dans la maison du conjoint de Mme Zwobada située à La Teste-de-Buch

Jennifer Bastart, qui venait de son côté passer une semaine de vacances chez ses parents, n’a même pas eu le temps de défaire ses valises que les policiers ont donné l’ordre d’évacuer.

« Ça faisait deux heures et demie qu’on était arrivés », affirme-t-elle.

C’est chez des amis de la famille qu’elle et ses parents ont trouvé refuge le temps que les autorités autorisent les civils à rentrer chez eux.

Destruction

Bien qu’elle s’estime chanceuse de n’avoir aucune perte matérielle, Julie Zwobada appréhende le moment où elle pourra retourner dans sa maison.

« Je n’ai pas osé trop regarder les photos, parce que c’est difficile quand on est autant attaché à cet endroit », regrette-t-elle.

« Les pompiers ont travaillé comme des fous, on espère vraiment que ça soit suffisant pour contenir les prochains départs de feu », ajoute-t-elle.

Suivez notre journaliste Clara Loiseau, de passage en Europe, au cours des prochains jours, afin de témoigner des effets de la vague de chaleur sans précédent qui s’abat sur le vieux continent, conséquence directe du réchauffement de la planète. Les records de température ont provoqué une crise climatique et humanitaire, notamment des incendies qui ravagent des régions, des citoyens chassés de chez eux, des travailleurs qui meurent de chaleur au travail et des économies locales frappées de plein fouet.