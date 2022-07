MASSON, Jean-Louis



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 juin 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Masson, époux de madame Rachel Harding et fils de feu monsieur Herménégilde Masson et de feu madame Blanche Drolet. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Rachel Harding; ses enfants: Pierre, Steven (Yvonne Christiansen), Anne (Christophe Caritey) et Éric; ses petits- enfants: Élodie Gagnon, Thomas Caritey et Kathleen Caritey; ses neveux, nièces et autres membres de la famille, et ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins et l'affection prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.www.incinerationquebec.comTéléphone 855-255-6417