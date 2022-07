CARIGNAN, Jeanne Dussault



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 16 juillet 2022, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Jeanne Dussault, épouse de feu monsieur Robert Carignan, fille de feu monsieur Hercule Dussault et de feu madame Mary Houston. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois à Saint-Casimir. Native de Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h.et de là, au cimetière paroissial. Madame Dussault était la soeur et la belle-soeur de feu Paul-Aimé, feu Jules (feu Alice Crête), feu Jean-Noël (feu Geneviève Vallée), feu Roch (feu Georgette Tessier), feu Gemma (feu Richard Vallée), feu Rachelle (feu Fernand Paquette). Elle laisse également ses filleules Edith Tessier et Johanne Paquette, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, St-Raymond, G3L 1W1, www.santeportneuf.ca