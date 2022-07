Complexité des tests: 4,2 M$ de plus pour les forages du 3e lien

La campagne de forage qui étudie les sols en prévision de la construction du troisième lien coûtera 16,2 millions $, soit 4,2 millions $ de plus que ce qui était prévu au départ.

La semaine dernière, le ministre des Transports, François Bonnardel, était heureux de présenter la nouvelle phase d’une campagne de forages géotechniques, avec huit tests de sol réalisés dans le fleuve Saint-Laurent, à même les fonds marins, entre les centres-villes de Québec et de Lévis.

Cette séquence suivait une première campagne de forage qui s’était déroulée il y a deux ans. En effet, en juillet 2020, le ministère des Transports (MTQ) avait octroyé un contrat de 12 millions $ au consortium SNC-Lavalin / Englobe Corp.

En octobre de la même année, les experts avaient commencé le travail sur le terrain. Leur mandat était d’effectuer « des forages et sondages terrestres et marins ainsi que la caractérisation des sols et du roc en place pour le projet de tunnel Québec-Lévis ».

Large territoire

À l’époque, le MTQ indiquait que le contrat de 12 millions $ était un maximum pour une durée de trois ans et qu’il servirait à couvrir tous les besoins géotechniques pour ce projet. Il concernait une très large portion du territoire, allant de la pointe de l’île d’Orléans aux centres-villes de Québec et de Lévis.

Or, en juillet 2021, une modification a été apportée au contrat, soit un ajout de 4 167 875,23 $, justifié par des « dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux », apprend-on en consultant le système électronique d’appel d’offres du gouvernement.

Dans son explication, le MTQ indique que « la portion forages marins est hautement complexe et des modifications supplémentaires ont dû être faites pour la barge, notamment pour assurer le niveau de stabilité et pour la construction d’une plate-forme et l’ajout de pieux mobiles permettant l’ancrage de l’équipement au fond marin ».

Pas encore d’avis de projet

Par ailleurs, ces travaux préparatoires sont en cours malgré le fait que le MTQ n’a pas déposé l’avis de projet nécessaire au déclenchement de l’évaluation environnementale du troisième lien, a révélé cette semaine Le Devoir.

Ce processus vise à déterminer les impacts environnementaux du tunnel. Ceux-ci ne seront donc pas connus avant les prochaines élections, pas plus que l’avis des différents ministères sur la recevabilité du projet. Il est à noter que le tramway de Québec a dû se soumettre à ce processus.