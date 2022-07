BRADET, Nicole



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 8 juillet 2022, est décédée à l'âge de 70 ans, dame Nicole Bradet, entourée de sa fille adorée Audrey Lajoie et de son conjoint des 40 dernières années Daniel Turcotte. Née à St-Urbain le 5 février 1952, elle était la fille de feu dame Rose-Hélène Fortin et de feu monsieur Adrien Bradet. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son conjoint et sa fille, madame laisse dans le deuil ses sœurs et ses beaux-frères: Sylvie, Thérèse (Ulysse Gaudreault), Marjolaine, Françoise, Raymonde, Alain Boucher (feu Lyne); tous les membres de la famille Turcotte; ses ami(e)s proches: Louise Gauthier, Gemma Michel (Jean-Marie Lemieux), Christine Simard (Noël Pageau), Johanne Bourget (Denis Goulet), Xavier et Nicole Collin; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Orléans et de L'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité de soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418-656-4999, Site: www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de