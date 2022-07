LELIÈVRE, Roland



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Roland Lelièvre survenu le 24 mai 2022, à Gatineau. Il était le fils de feu Wilfrid Lelièvre et de feu Valentine Plante. Il était également l'époux de feu Lise Fortier qui nous a quittés trop tôt. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Johanne (Dean Steacy) et Martine; ses trois petits- enfants: Carl-Éric (Marie-Michèle Nadon), Sandra (David St-Jean) et Anne-Élizabeth (Jonathan Poirier); ses arrière-petits- enfants: William, Dylan, Logan, Elyann et Adlyn: sa sœur bien-aimée Marguerite, sa belle-sœur Rolande et sa cousine Blanche. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Tremblay, Lelièvre, Lavigueur, Lachance, Fortier et Racine, ainsi que tous les amis et collègues qu'il a côtoyés chez J.P. Ferland, l'Office municipal d'habitation de Québec et J.B. Laliberté, sans oublier ses voisins et amis du Domaine de la chute. La famille tient à remercier les préposés du Château Symmes, ainsi que les médecins et le personnel soignant des unités des traumatismes crâniens et de soins palliatifs de l'Hôpital de Hull pour les soins prodigués et leur compassion. Vous êtes invités à venir lui rendre hommage, auLa famille recevra les condoléances de 13 h 30 à 14 h,Selon les désirs du défunt, veuillez ne pas porter de couleurs sombres, il déplorait cette pratiqueEn guise de témoignage de sympathie, notre père vous dirait : offrez-vous du temps en famille, offrez un café à un itinérant, faites un geste tendre envers un ou une de nos ainés, ou soutenez une cause qui vous tient à cœur.