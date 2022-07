NOËL, Jacques



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques Noël à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de feu Lucille Vallière. Il manquera beaucoup à ses quatre enfants: Jean-Guy (Nicole), Nathalie (Normand), France (Alain), Gilles (Louise) et à ses neuf petits-enfants. Ses proches se souviennent de lui comme une personne respectueuse, extrêmement généreuse et drôle. C'était par-dessus tout un modèle de force et de courage. Il s'est accroché à la vie et a profité de la présence de ses enfants et petits-enfants aussi longtemps qu'il a pu. Cet homme aux qualités étonnantes, doté d'une grande vivacité d'esprit, passionné d'actualité et de sports, n'aura cessé d'impressionner ses proches grâce à sa persévérance et sa débrouillardise. Jacques Noël, le père et le grand-père, restera dans nos mémoires et notre cœur. Nous souhaitons remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués, leur grande gentillesse et leur accompagnement dans cette épreuve.