Attention au virus!

Mon voisin a attrapé le virus.

Solidement, en plus.

Pourtant, il avait tout fait pour se protéger.

Maîtrise en sciences pures, MBA au HEC, grosse job dans le milieu de la finance.

Des anticorps, en veux-tu, en v’là !

Il l’a attrapé pareil.

SON ÉTAT S’AGGRAVE

On ne sait pas trop comment il l’a chopé.

C’est peut-être le café qu’il est allé prendre dans le coin de l’UQÀM, il y a deux semaines.

Ou sa blonde, qui a eu un contrat à Radio-Canada.

Là-bas, ça tombe comme des mouches. Surtout dans les formations de sensibilisation à la discrimination qui, paraît-il, sont de véritables foyers d’infection...

Toujours est-il qu’il l’a pogné.

Au début, les symptômes étaient bénins.

Il s’est abonné au Devoir, parlait avec passion des liens entre l’oppression des femmes et les changements climatiques.

C’était bizarre, mais pas inquiétant outre mesure...

Mais là, plus ça va, plus on sent que la maladie fait des ravages.

L’autre jour, alors qu’il soupait chez nous, il a piqué une crise parce qu’il a vu une affiche d’une expo de Picasso dans notre salon.

« Mais comment pouvez-vous célébrer un tel monstre ? Ce macho fini a passé sa vie à détruire les femmes qui l’entouraient et à piller l’héritage culturel des peuples indigènes !

— Euh... Oui, il s’est inspiré des masques créés par les peuples océaniens et africains, mais il ne s’en est jamais caché, il leur rendait hommage dès qu’il le pouvait et il a participé à faire connaître leur génie au monde entier !

— Non, c’est un voleur, un fier représentant du patriarcat raciste et colonialiste ! »

Ça a jeté un froid, disons.

Surtout que ce soir-là, on avait préparé de la bouffe indienne...

UN FEU DE PAILLE

Hier, j’ai parlé à sa blonde. Paraît que son état s’est aggravé.

Il grelotte, parle de sa fille en disant « iel » et affirme qu’il n’y a plus d’hommes ni de femmes, que des individus avec des trucs entre leurs jambes.

Il s’est même mis à parler en anglais sous prétexte que le français est une langue de colonisateurs...

Bref, ça va pas pantoute.

Tout ça à cause d’un virus étrange qui est apparu dans certaines universités parisiennes au début des années 1960, et qui s’est transporté sur les campus américains de la côte ouest quand des intellectuels français infectés sont allés enseigner à Stanford et à Berkeley.

On se disait : « Bof, ça ne touche que quelques universités californiennes, pas besoin de paniquer... »

Mais on a sous-estimé les liens que les intellectuels entretiennent avec les institutions culturelles de leurs pays.

Ce qui n’était au départ qu’un feu de paille est devenu un véritable incendie qui menace nos musées, nos bibliothèques, nos télédiffuseurs, nos écoles...

Que voulez-vous, on a permis à des chargés de cours porteurs du virus de se promener d’une université à l’autre !

Et les diplômés qui ont été infectés à l’université sont maintenant journalistes, directeurs de programmation, muséologues !

Notre seul espoir, maintenant, est qu’on l’attrape tous et qu’on aille au bout de notre délire.

Qui sait ? Après, on va peut-être tous retrouver la raison.

Comme après une grosse fièvre...