Benoît Archambault retourne en enfance

Bien qu’il compte plus de 20 années d’expérience en création de chansons pour enfants, Benoît Archambault n’avait jamais eu le plaisir d’entendre certaines de ses mélodies se frayer un chemin jusqu’à la télé avant que son talent soit reconnu par l’équipe de Passe-Partout.

Il y a quelques mois, ce n’est pas une, mais trois de ses compositions (Une belle journée, Ça réchauffe le cœur et Les nuages) qui se sont taillé une place dans le populaire rendez-vous de Télé-Québec et, du même coup, sur l’album Coucou les amis !.

Impossible à ignorer

Le chanteur, multi-instrumentiste et auteur a sauté sur l’occasion quand il a su qu’il fallait de nouveaux airs pour Passe-Partout, Passe-Montagne, Passe-Carreau et compagnie.

« On avait un mois pour soumettre des chansons. On était au mois de décembre et j’étais prêt à prendre mes vacances. Je me suis dit : “Est-ce que je reporte mes vacances ?” Finalement, l’occasion était trop belle. Je suis un enfant de la première génération de Passe-Partout, alors je ne pouvais pas passer outre cette occasion-là... », confie Benoît Archambault, aussi membre de Mes Aïeux.

Les souvenirs magiques de l’émission phare de la fin des années 1970 imprégnés en lui, l’artiste n’a pas eu besoin d’un bond dans le passé pour inviter l’inspiration.

« Il n’a pas fallu que je réécoute les œuvres et que je me replonge dans ce qu’était Passe-Partout parce que les chansons sont tellement ancrées en moi. Mon initiation à la musique est passée par Passe-Partout. C’étaient des comptines vraiment bien ficelées, autant dans les arrangements que les paroles. »

Il s’est donc lancé corps et âme, espérant pouvoir graver son nom auprès de ceux qui ont fait le succès musical de cette aventure.

« J’ai écrit 15 chansons en un mois. J’ai abordé le travail comme si j’écrivais le nouveau disque de Passe-Partout en hommage à ce que j’ai reçu comme héritage. »

La vie en rose

Benoît Archambault a d’abord enseigné le piano et dirigé une chorale dans une école pour enfants. C’est ainsi qu’il s’est mis à créer des chansons pour eux, œuvres qui ont mené à des spectacles et des disques.

Or, s’il éprouve un malin plaisir à divertir les jeunes, son art doit d’abord toucher une corde sensible chez l’enfant qu’il a été. « Mon premier public est probablement moi quand j’étais petit-cul », dit-il.

Selon lui, n’importe quel sujet peut être abordé avec les enfants, surtout quand on voit le côté positif des choses.

« Si je parle d’environnement, c’est vrai que ça va vraiment mal, mais ce qui va peut-être nous sauver, c’est d’aimer la nature. C’est peut-être naïf de ma part, mais j’y crois encore : aime la nature et tu vas peut-être pouvoir en prendre soin. »

Fort d’une première incursion positive dans le monde de la télé jeunesse, cet inventeur d’histoires et de chansons est déjà prêt à répéter l’expérience.

« C’est un médium que je trouve très intéressant. C’est une chose que je lance dans l’univers : j’ai vraiment aimé ça et j’aimerais le refaire. »

►L’album Coucou les amis ! peut être écouté sur différentes plateformes numériques. Pour les projets de Benoît Archambault en musique et littérature jeunesse : benoitarchambault.ca.