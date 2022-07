Bizarreries du banal: frissonner des travers de la vie!

Il y a de tout dans Bizarreries du banal : de tout dans l’étrangeté, que celle-ci nous fasse sourire ou frissonner. Et plus le bizarre est inscrit dans l’ordinaire des jours, plus on accroche !

Photo courtoisie

Le recueil de nouvelles Bizarreries du banal a pour sous-titre « 13 histoires étranges ». Éric C. Plamondon témoigne effectivement d’un sens de l’observation affûté pour les travers de la vie avec cette première incursion dans le monde de la fiction.

La nouvelle Ascenseurs en offre une éloquente illustration. Son narrateur est fasciné par un autre employé de la grande tour où il travaille parce que systématiquement, celui-ci « se positionnait toujours à l’avance et avec exactitude devant l’ascenseur qui ouvrirait ses portes en premier ».

Le narrateur cherche le truc, en fait une obsession..., et nous la transfère par ricochet : vous n’attendrez plus un ascenseur sans y penser !

Le réparateur de télé s’appuie aussi sur un univers familier. Un jeune homme qui adore jouer dans les téléviseurs, les magnétoscopes, les caméras et compagnie devient apprenti au petit atelier de réparation de son quartier.

Un jour, Will, le propriétaire, demande au narrateur de l’accompagner pour une visite à domicile, ce qu’il n’avait pas fait jusque-là. Pourquoi cette première ? Will n’en dit mot. Mais une fois sur place, « [l]a porte s’ouvrit lentement, après une interminable suite de cliquetis. De l’autre côté, personne pour nous accueillir ».

Toute la visite sera de cette eau... glaçante. Mais Will, resté silencieux sur place, ne s’en expliquera pas davantage par la suite. Et pourtant, ceci n’en restera pas là.

FINALES DÉROUTANTES

Évidemment, on aime ce genre de mystères, car leur simplicité en renforce l’effet – encore plus quand ils sont associés à des objets d’utilisation courante. Dans la nouvelle Les lunettes, on découvre ainsi qu’une certaine paire permet de retrouver des objets égarés : de la menue monnaie jusqu’à... des corps ! Tout un pouvoir !

À l’inverse, quand l’histoire se complexifie, comme la nouvelle centrée sur un reliquaire ou celle qui fait valoir des forces psychiques pour expliquer le talent d’une actrice, la fascination y perd. La démonstration est intéressante, mais on se sent moins concernés.

De la même manière, on constate sans peine qu’une nouvelle comme Le visage est bien tournée, mais elle relève de l’enquête policière et le genre est déjà tellement exploité que le récit ne fait qu’ajouter à un corpus abondant.

Par contre, l’exploitation d’une peur contemporaine, celle d’être enlevé, fait mouche dans la nouvelle L’invitée, qui offre de plus une belle leçon de résistance ! Quant au texte Récit descriptif, il est écrit avec un détachement émotif et une précision telle qu’on en sort avec la chair de poule !

Plamondon démontre en fait que ce qui le distingue comme nouvelliste, c’est son efficacité à identifier les paradoxes du quotidien et d’en jouer en seulement quelques pages. On se retrouve encore plus déroutés par ses étonnantes finales !