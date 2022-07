LEFEBVRE, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean Lefebvre qui nous a quittés à l'âge de 59 ans, le 13 juillet 2022 à l'Hôpital de Hull. Après plus de six mois d'un long parcours, toutes les embûches auront eu raison de sa détermination. Il était le fils de feu Noël Lefebvre et de feu Gisèle Demers Lefebvre.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses sœurs : feu Hélène, Lorraine (Daniel Rochette), Marie (Jacques Martinez), Claire (Gilles Perreault); sa filleule Julie-Anne Perreault; ses neveux et nièces: Isabelle Lavergne (Jean Grandchamp), Martin La Vergne, Véronique Blouin-Lefebvre, Simon Blouin-Lefebvre (Sylvie Labrie) ainsi que plusieurs cousins et cousines, spécialement Stéphane, des ami(e)s, en particulier son complice félin Léo, et des collègues de travail. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe de spécialistes et le personnel soignant de l'unité des soins intensifs de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa où il a séjourné plus de quatre-vingts jours ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital de Hull. La famille exprime sa profonde gratitude à Christine Jacques, son amie très chère. Elle a fait preuve de dévouement, de patience, de discrétion et de compassion auprès de Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme qui vous tient à cœur.