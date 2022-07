Canoë-kayak: un héritage sportif toujours en vie

Qualifié pour les mondiaux juniors de canoë-kayak qui se dérouleront du 31 août au 4 septembre grâce à ses performances aux Essais nationaux, qui ont eu lieu au bassin olympique de l’île Notre-Dame, Viktor Hardy est heureux de marcher sur les traces de son grand-père, car ce dernier a remporté le bronze en haltérophilie lors des Jeux panaméricains de 1972.

Décédé en 1999, à l’âge de 59 ans, Claude Hardy a été une figure de proue du sport amateur québécois après sa carrière. Il a été chef de mission de l’équipe du Québec 13 fois lors des Jeux du Canada entre 1971 et 1999.

« L’héritage sportif des Hardy est toujours bien en vie, a souligné le canoéiste de 17 ans qui a obtenu son billet pour la Hongrie en remportant l’épreuve du C-2 500m en compagnie de l’Ontarien Zachary Kralik. C’est plate de ne pas avoir connu mon grand-père, mais mon père me parle souvent de ce qu’il a fait. Je suis très intéressé par son parcours. Mon père me dit qu’il serait fier de moi et qu’il aurait été présent à toutes mes courses. »

Le hockey au début

Tout comme son père, Dominic, qui a évolué dans les rangs professionnels mineurs et en Europe, Viktor a longtemps pratiqué le hockey avant d’opter pour le canoë.

Photo courtoisie

« Le canoë est tellement un beau sport, tu es toujours sur un plan d’eau et j’aime la communauté, a souligné le canoéiste pour expliquer son choix de s’investir à cent pour cent dans le canoë depuis deux ans. J’aime pratiquement autant les deux sports et je joue encore au hockey, mais je devais mettre mes énergies sur un seul sport pour progresser vers le plus haut niveau. »

« Je connais une meilleure progression depuis que je me concentre sur un seul sport, d’ajouter l’élève au sport-études de l’école secondaire Cardinal-Roy qui a commencé à pratiquer le canoë à l’âge de neuf ans. C’était nécessaire de prendre une telle décision. Mon père n’a pas mal pris ma décision. »

Triple médaillé en C-2 et en C-4 l’an dernier en République tchèque, à la régate des Espoirs olympiques qui réunissait certains des meilleurs athlètes au monde de 16 et 17 ans, Hardy veut bien faire au mondial.

« Le niveau sera pas mal fort, mais j’aimerais qu’on fasse un top huit [finale A], a-t-il indiqué. Monter sur le podium serait vraiment incroyable. »

Victoire en C-1 200m

Hardy ne sera pas le seul membre du Club de canoë-kayak de Lac-Beauport à s’envoler pour Szeged. Gagnante du C-1 200m lors des Essais nationaux, Élizabeth Desrosiers-McArthur a mérité son laissez-passer.

« La sélection pour le mondial était mon objectif numéro un de la saison, a-t-elle précisé. Mes bons résultats en

République tchèque me laissaient croire que j’avais le potentiel de me qualifier. J’espère atteindre la finale A au mondial. »

La canoéiste retournera à la régate olympique qui aura lieu, cette année, à Bratislava (Slovaquie) du 8 au 11 septembre.

Résultats attendus

Frédéric Loyer n’est pas surpris de la sélection de ses deux protégés.

« En présence de grandes nations de notre sport, ils avaient gagné des médailles à la régate des espoirs olympiques l’an dernier et on savait qu’ils étaient bons, a souligné l’entraîneur-chef du club de Lac-Beauport. Viktor est une force de la nature qui possède de très bonnes sensations en bateau et qui fournit un effort constant. »

En août, Hardy et Desrosiers-McArthur prendront part aux Jeux du Canada dans la région du Niagara, avant de s’envoler pour la Hongrie.