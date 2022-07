CHALIFOUR, Rodrigue



A l'IUSMQ (Robert Giffard), le 19 juillet 2022, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Rodrigue Chalifour, fils de feu dame Gertrude Tremblay et de feu monsieur Jacques Chalifour. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son frère et sa soeur: Christine (Denis Fecteau), Louis-Marie (Maria Lessard); ses neveux et nièces: Marie-Ève (Marc-André Turcotte), Andréanne (Pierre-Luc Beaulieu), Constance, Justin, Jean-Gabriel, Térésa, Anne-Marie, Bénédicte; sa tante Madeleine Tremblay (feu Robert Wagner) et autres membres de la famille et ami(e)s.Les membres de la famille recevront les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église, soit 9h30, sous la direction deLa famille tient à remercier tout le personnel de l'IUSMQ (Robert Giffard) pour l'attention et les bons soins prodigués à Rodrigue.