JANSSEN, Johannes



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 19 juillet 2022, à l'âge de 104 ans et 8 mois, est décédé monsieur Johannes Janssen, époux en premières noces de feu madame Petronella Reinders et en secondes noces de feu madame Alice Delisle. Il demeurait à Donnacona. Il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Janssen laisse dans le deuil ses enfants: Jan (Michelle Lacombe), Henri (Sylvie Vallières), Johanne (Marcel Brochu), Wilhelmina, Gertrude (Serge Plamondon), Pierre (Marie-Line Michaud), feu Marie, Marianne (Julien Chabot), Henriette (Gervais Goudreau), Elise (Jacques Pouliot); ses 18 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants ainsi que tous les membres des familles Janssen, Reinders et Delisle, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 2e étage de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca