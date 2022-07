Dans les culottes d’un drag king

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Ses traits sont fins, sa démarche féminine. Difficile, au premier regard, de deviner que Geneviève Labelle est bel et bien un drag king. Elle gagne sa vie en devenant RV Métal, son alter ego... masculin.

« C’est le contraire de la raison pour laquelle on se maquille d’ordinaire, puisque je dois creuser et noircir mes cernes sous les yeux, je fais ressortir des rides que je n’ai pas encore, je casse les courbes de mon visage pour le rendre plus anguleux, c’est étrangement satisfaisant de volontairement aggraver ce que d’habitude on essaie de cacher ! » dit en riant la comédienne de 30 ans, diplômée de l’école de théâtre de Lionel-Groulx.

Photo Martin Alarie

Dans la salle de maquillage de Chez Mado avant la soirée Cabaret Queer, Mme Labelle passe plus de deux heures à se métamorphoser dans son personnage de drag king, qui répond au joli nom de RV Métal ou Hervé.

« Hervé est nerveux, frénétique, outrancier, gouverné par son pénis et par ses envies de drogues, et il fait rire les gens avec ses pitreries », m’explique la jeune femme en train de se coller une moustache.

Photo courtosie, Katya Konioukhova

Exagération

Pour aplatir sa poitrine, des rectangles de tissu adhésif recouvrent ses seins, entre lesquels elle appose une prothèse poilue.

Un drag king exagère les traits typiquement masculins à des fins comiques, à l’instar des drag queens qui font la même chose avec l’attirail féminin.

« Mon personnage n’est pas juste un peu poilu : il est extrêmement poilu ! »

Lorsque Mme Labelle entre une main dans son pantalon et place quelque chose, cela m’intrigue, et je lui demande ce qu’elle fait.

« Je me mets une graine ! » répond-elle.

Pour se faire un « paquet », elle utilise une paire de chaussettes, tout bonnement.

« Certains drag kings utilisent des répliques réalistes de pénis comme bosse dans le pantalon, mais je suis bien avec ma paire de bas, c’est plus doux ! »

L’actrice se glisse dans un costume de scène très étroit, qui semble peu confortable : apparemment, il faut souffrir pour être beau.

Famille drag

« Ma blonde Mélodie Noël s’est créé un personnage de drag king appelé Rock Bière et j’ai décidé de marcher dans ses pas en créant Hervé, ce qui nous permet de nous produire ensemble comme des Ding et Dong du drag. »

Soucieuses de propager leur art et de former une relève, le couple de comédiennes adopte des « fils », de nouveaux drag kings talentueux, pour qui elles agissent comme des mentors.

« On se fait des jams de maquillage pour échanger des trucs et on forme comme une famille. »

Chaque deux mois, Rock Bière et RV Métal animent une soirée « Bière et Métal » de drag king chez Mado où de nouvelles artistes se déguisent, se trouvent un pseudonyme comique et performent pour la première fois.

Libérateur

Sur scène lors de ma visite, RV Métal est survolté et se trémousse virilement (et ridiculement) sur la chanson You touch my tralala de Gunther. À coups de hanche, il agit comme si une poupée Barbie le gratifiait d’une fellation. C’est du délire et c’est très drôle.

« Cette énergie incroyable, c’est quelque chose que je n’aurais jamais eu la chance de connaître et de jouer comme actrice dans un rôle normal », dit-elle.

RV Métal et Rock Bière animeront cet été un grand spectacle lors de la Fierté Montréal. Et cet automne à L’Espace libre, les conjointes prévoient se lancer en politique : « Mélodie sera François Legault et je serai Éric Duhaime. »

♦ En compagnie de deux de leurs fils, HercuSleaze et Walter Ego, Rock Bière et RV Métal participeront au grand spectacle de drag extérieur et gratuit, Extravaganza, le jeudi 28 juillet à 21 h 15.