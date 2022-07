Voici 14 polars pour s’évader cet été

1) Panique générale

Photo courtoisie

On a eu envie d’ouvrir ce dossier avec un grand maître du roman noir, qui nous offre sur un plateau les confessions de Freddy Otash, un ancien flic d’Hollywood qui, dans ce livre, croupit en prison depuis maintenant près de 30 ans. Cela dit, ce n’est pas la première fois qu’on croise cet ex-ripou dans l’œuvre de James Ellroy. Celles et ceux qui ont lu la novella Extorsion peuvent en témoigner. Mais ce coup-ci, on aura vraiment droit à la totale. S’inspirant de la vie du vrai Freddy Otash, Ellroy nous montre le pire des années 1950.

Photo courtoisie

Une petite escapade à Stockholm? Pourquoi pas? Sauf qu’il faudra s’attendre à y vivre quelques moments assez intenses. Yasmin, la belle-fille de Maria, a en effet disparu. Si on a d’abord pensé qu’elle s’était suicidée, cette théorie sera rapidement balayée par une autre, plus monstrueuse encore : son père Samir, qui est musulman, l’aurait assassinée pour laver l’honneur de la famille.

Ce n’est que bien plus tard qu’on saura ce qui s’est réellement passé. Lorsque les principaux personnages de l’histoire – dont Vincent, le fils trisomique de Maria – se mettront tour à tour à donner leur version des faits. Déroutant jusqu’à la toute fin.

3) Fenêtre sur la peur

Photo courtoisie

Depuis la fin des années 1960, l’écrivain américain Dean Koontz est une véritable machine à écrire. À tel point qu’on aurait du mal à dire combien de romans il a aujourd’hui à son actif ! Cela dit, sa série Jane Hawk vaut indiscutablement le détour. Mais avant d’attaquer ce cinquième et dernier volet, on recommande fortement la lecture des quatre tomes précédents. C’est de fait le meilleur moyen de savoir pourquoi Jane Hawk a laissé tomber le FBI et pourquoi elle fait désormais partie des personnes les plus recherchées des États-Unis.

4) La ville nous appartient

Photo courtoisie

Pendant 17 ans, Justin Fenton a travaillé au Baltimore Sun à titre de journaliste chargé des affaires criminelles. Lorsque des officiers de la Gun Trace Task Force Investigation, une unité spéciale de la police de Baltimore, seront arrêtés pour racket, vol et fraude, Fenton aurait donc difficilement pu être mieux placé pour enquêter et raconter. Le livre qui en résulte est si bien écrit et si fascinant qu’une série télé de six épisodes en a été tirée.

5) La chambre du fils

Photo courtoisie

Dans ce 13e tome consacré aux enquêtes de l’inspecteur William Wisting, on apprendra dès les premières pages que Bernhard Clausen, un parlementaire à la retraite, vient de succomber à une crise cardiaque. Bref, une mort tout ce qu’il y a de plus naturelle et qui, en principe, n’aurait pas dû attirer l’attention de la police. Le hic ? Une énorme somme d’argent entassée dans des cartons a été retrouvée chez lui, dans la chambre de son défunt fils. Et comme personne ne sait d’où elle peut provenir, Wisting sera chargé de le découvrir. Quant à la suite, eh bien oui, elle vaut son pesant d’or !

6) Le chat du bibliothécaire tome 1 : Succès mortel

Photo courtoisie

Cette série a remporté beaucoup de succès de l’autre côté de la frontière. On peut facilement comprendre pourquoi : l’un de ses héros se déplace à quatre pattes et ronronne bien fort lorsqu’il est content. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle son maître, le bibliothécaire Charlie Harris, a choisi de le nommer Diesel!

Lorsqu’un auteur de thrillers va être retrouvé le crâne défoncé dans une chambre d’hôtel de leur petite ville du Mississippi, Charlie et Diesel vont ainsi essayer de se lancer sur les traces du meurtrier. À la fois léger et captivant.

7) La jeune femme et l’ogre

Photo courtoisie

On aime bien la petite touche de fantastique qui vient souvent se glisser dans les romans de l’Irlandais John Connelly. Ça change, et ça rend parfois l’histoire plus captivante encore. Ici par exemple, des gens malintentionnés et particulièrement violents seront prêts à tout pour mettre la main sur un livre aux étranges propriétés. Mais la femme qui l’avait en sa possession a été enterrée dans une forêt du Maine et son fils, aujourd’hui âgé de cinq ans, semble s’être volatilisé. Au détective privé Charlie Parker de le retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

8) Jusqu’à la moelle

Photo courtoisie

Heureusement que Dundurn n’existe pas, car il se passe de bien drôles de choses dans cette ville. Pour commencer, la dépouille d’une jeune femme sera repêchée dans les eaux glaciales de sa baie. Point de noyade accidentelle, une ancre solidement attachée à ses chevilles ayant fait le travail. À peine quelques heures plus tard, un homme enveloppé dans du duct tape et abandonné dans un parc va littéralement exploser. Deux meurtres sordides que l’inspecteur MacNeice va tenter de résoudre dans cet excellent troisième opus de la série qui lui est consacrée.

Photo courtoisie

Cal Hooper est parti s’installer au fin fond de l’Irlande afin de mettre un terme à tout : Chicago, son boulot de flic, ses mauvais souvenirs, son mariage. À lui la verte campagne, la solitude et les longues marches sous la pluie. Une vie tranquille qui sera hélas assez vite bousculée par le jeune Trey, un ado du coin qui lui demandera de retrouver son grand frère de 19 ans. Car s’il y a une chose dont Trey est sûr, c’est que Brendan n’est pas parti. Pas de son proche chef en tout cas.

Un très bon Tana French.

10) Sans un mot

Photo courtoisie

Ici, on ne peut pas vraiment parler de nouveauté, puisque ce titre a déjà été traduit en français et publié en 2009. En revanche, comme une série Netflix vient d’en être tirée, peut-être aura-t-on envie de le lire ou de le relire. Ce qu’on a fait et, une fois encore, on y a pris plaisir.

Les grandes lignes de l’histoire ? Mike et Tia veulent absolument savoir pourquoi Adam, leur fils de 16 ans, a autant changé ces derniers temps. Et ce qu’ils découvriront grâce au logiciel espion installé en douce sur son ordinateur ne fera que les inquiéter davantage... Avec raison, du reste.

11) Abîmes

Photo courtoisie

Janvier 1999. Viktor Mendi et son épouse Dolores trouvent la mort dans un accident d’avion... qui n’a rien d’accidentel. Leur situation financière étant catastrophique, ils ont préféré tirer leur révérence plutôt que d’assister en direct à l’effondrement complet de leur empire hôtelier.

Janvier 2023. Leur fils Antoine, qui a maintenant 34 ans, vient d’être muté dans la gendarmerie du village des Pyrénées où Viktor a grandi. L’endroit est franchement particulier – pour ne pas dire étrange ! –, car il y a aussi des gens qui vivent en autarcie dans la forêt environnante. Et tous semblent avoir bien des secrets à cacher. Addictif à souhait !

Photo courtoisie

Ce n’est pas parce qu’on a choisi d’aller passer ses vieux jours dans une communauté de retraités que la vie doit nécessairement être morne et tranquille. Demandez à Elizabeth, Joyce, Ron et Ibrahim. Depuis qu’ils se sont installés à Coopers Chase et qu’ils y ont fondé leur propre Murder Club, on ne peut pas dire qu’ils ont souvent le temps de se tourner les pouces ! Et les choses ne sont pas près de changer puisqu’ils devront bientôt prêter main-forte à une ancienne connaissance d’Elizabeth... qui aurait volé une petite fortune en diamants.

Un cosy mystery sympathique comme tout.

Photo courtoisie

L’an dernier, le premier tome de cette série a été pour nous une très belle découverte. Parce qu’elle se déroule à l’époque du tout dernier roi de France, et parce que la création de ce Bureau des affaires occultes au sein de la police de Paris est un vrai trait de génie.

Dans ce deuxième volet, on aura ainsi le plaisir de retrouver l’inspecteur Valentin Verne, à qui on demandera cette fois d’enquêter sur une étrange affaire de spiritisme. Le problème, c’est que l’immonde Vicaire, son ennemi juré, ne tardera pas à se manifester de nouveau pour lui pourrir la vie... et nous offrir d’excellents rebondissements!

14) Vallée furieuse

Photo courtoisie

On a découvert Brian Panowich en 2016 avec Bull Mountain, premier volet d’une série coup de cœur mettant en scène une vraie famille de tordus dont le principal gagne-pain est directement lié à la drogue.

Si ce roman ne fait pas partie de la série précédemment citée, il partage néanmoins une chose avec elle : l’excellence de son intrigue. Laquelle nous amènera à côtoyer l’agent du FBI Dane Kirby, qui va entre autres être chargé d’enquêter sur le meurtre d’un type originaire de Géorgie dont le corps a été réduit en bouillie avec une arme

philippine.