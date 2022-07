Difficile à croire tant que vous ne l’aurez pas expérimenté

Il existe de nombreuses techniques pour attraper les rois des carnassiers et des percidés.

Une des approches les plus utilisées pour déjouer les dorés est la pêche à la traîne avec un devon. Elle fonctionne tout aussi bien pour les brochets. On noue simplement un poisson-nageur qui nous inspire confiance, on l’envoie au loin et on le laisse nager en espérant faire réagir de beaux spécimens.

Un pro

Thierry Rimbault, originaire de Lyon en France, a fait ses études en biologie marine avec une spécialisation sur les pathologies des poissons et sur l’élevage de ces derniers. Il a également obtenu son brevet de moniteur de guide de pêche européen.

Ce scientifique, qui a toujours adoré les opérations de terrain, a immigré au Québec en 2000. Passionné de pêche, il a repris son métier de guide à temps plein en 2005.

Saviez-vous que ?

« Les amateurs de ouananiches et de maskinongés pêchent dans le bouillon du moteur depuis belle lurette, car ce dernier donne l’impression, par sa configuration visuelle, qu’il s’agit d’un banc de menés, soutient Thierry. Les bulles d’air engendrées par l’hélice et le son linéaire et continu, que les prédateurs entendent depuis de nombreuses minutes et qui s’approche vers eux, aiguisent leur curiosité. »

« Lorsqu’un moteur brasse les herbiers, cela a pour effet de disperser les menés et le plancton et ainsi stimuler fortement les divers spécimens et l’ensemble des poissons à la base de la chaîne alimentaire. Il soulève également les sédiments reposant sur le fond. Il est important de comprendre que le ronronnement d’un hors-bord n’effraie pas les poissons », explique avec insistance ce diplômé en biologie marine.

Nouvelle approche

Depuis maintenant près d’une décennie, M. Rimbault peaufine sa technique qu’il appelle la traîne courte. Cette approche consiste à suivre les structures rocheuses ou végétales adjacentes à des fosses et de présenter un poisson-nageur court et trapu, plongeant entre 6 et 8 pieds. Vous serez certainement surpris d’apprendre qu’il se sert de ces devons pour cibler des profondeurs de 3 ou 4 pieds au maximum ! En fait, le principe de la traîne courte est d’utiliser un leurre qui descend deux fois plus creux que la profondeur à exploiter.

Pour y arriver, il fait nager ses offrandes à moins de 30 pieds derrière l’embarcation et s’assure de positionner le scion, qu’on appelle communément le bout de la canne, le plus près possible de la surface. Ainsi, en ayant la presque totalité du fil immergé sous l’eau, l’impact des attaques est amoindri.

« L’assaut est souvent foudroyant et surprenant. Il est important de réaliser qu’on est très près de l’action », spécifie le guide.

Afin de maintenir les présentations utilisées dans la zone d’attaque ciblée, Thierry rappelle fréquemment à sa clientèle qu’il ne faut pas relever la canne lors des passages à la traîne, sans quoi, pour chaque pied au-dessus du niveau de l’horizon, vous handicapez la plongée de six pouces.

Équipement

Thierry se sert de cannes à pêche de 6,6 pieds moyennes rigides à action parabolique et non pas seulement de pointe, pour mieux absorber les chocs. Ses moulinets de taille 2500 sont remplis avec du super fil de 15 livres de résistance. Il noue ensuite des bas de ligne en fluorocarbone invisible de 25 livres/test pour limiter les abrasions causées par les dents des poissons ou des contacts répétés avec le fond. Une agrafe Duolock no 1 permet de facilement changer de leurre sans gêner ses mouvements.

Au niveau des imitations de petits poissons, il exploite des Rapala, des Sakura, des GIB Custom Baits d’un artisan de Trois-Rivières, des Gunki, des BM, des Bandit Lures, des Cotton Cordell, etc. Les couleurs vives et criardes sont excellentes dans des eaux foncées. Par temps ensoleillé ou dans des eaux translucides, il favorise les teintes métalliques, naturelles ou celles imitant une écrevisse.

Résultats

Le 27 juin dernier, nous avons rencontré Thierry Rimbault à la pourvoirie Domaine du lac Saint-Pierre à Louiseville. À bord de sa puissante embarcation sécuritaire, nous avons vogué sur les eaux du lac Saint-Pierre jusque dans l’archipel. J’étais étonné de constater qu’en plein jour, nous tentions notre chance au beau milieu de baies peu profondes. Par la suite, nous avons longé des escarpements bordés d’herbes.

Au total, en moins de quatre heures de pêche, mon partenaire et moi avons combattu cinq brochets juvéniles et trois autres un peu plus imposants. Trois dorés de taille légale ont complété notre tableau de pêche. Bien qu’il encourage la graciation des captures, il prépare sur demande vos poissons à la fin de la journée.

Étonnant

Au printemps, quand les prédateurs se prélassent au fond, sur le tapis d’herbes, ce guide expérimenté se sert d’une autre méthode qu’il a développée et qui, au premier coup d’œil, semble totalement extravagante : la traîne extra courte.

Je vous racontais, dans les paragraphes précédents, que M. Rimbault se sert de poissons-nageurs capables de plonger deux fois plus creux que la profondeur exploitée. Imaginez, pour la traîne extra courte, il se sert de crankbait s’enfonçant de trois à quatre fois plus profondément que la zone ciblée. Lorsqu’il explique à ses clients qu’ils doivent se servir uniquement de neuf pieds de fil derrière l’embarcation, il se fait souvent demander s’il s’agit d’une plaisanterie. Les résultats démontrent toutefois l’efficacité de son approche peu orthodoxe.

Pour en savoir plus sur les services offerts par ce sympathique guide qui propose également son expertise pour d’autres espèces aux lacs Mégantic, Mékinac et des Piles ainsi qu’au réservoir Gouin et sur la rivière Saint-Maurice, composez le 819 531-1839 ou visitez le site www.guidepechethierry.com