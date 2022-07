Doit-on faire payer les Tanguy?

Inflation de 8 % en juin au Québec. J’ai parfois l’air de prendre le phénomène à la légère en vous répétant que ça finira par passer, mais en attendant, je capote comme vous sur ma facture d’épicerie.

Encore heureux de ne pas avoir une flopée de bouches à nourrir...

Au fait, si c’est votre cas, et que lesdites bouches sont celles d’une progéniture ayant dépassé l’âge d’entrer à la SQDC, l’inflation galopante est-elle l’occasion d’exiger une pension ?

Explorons à nouveau la question.

Positions campées

Pour avoir déjà abordé le sujet des jeunes adultes qui s’accrochent au nid familial, je sais que le sujet peut susciter les passions.

On trouve des gens pour qui demander un loyer à leurs enfants irait à l’encontre de leur rôle parental. Il y en a d’autres pour qui c’est un devoir de faire contribuer le jeune dès qu’il commence à travailler, pour la peine.

La hausse des prix à la consommation ne change rien à ces positions. Les premiers continueront d’offrir le gîte et la table sans rien exiger en retour. Les seconds continueront d’encaisser la contribution de leur descendance.

Entre les deux se trouvent de nombreux parents qui ne savent trop quoi faire ou qui n’osent tout simplement pas aborder la sujet.

Pour ceux-là, le contexte est propice pour briser la glace.

Ne pas tout mélanger

Important, on doit isoler la question financière des autres enjeux que pourrait soulever la présence persistante de ce qu’on appelle un Tanguy. S’il ne participe pas au bon fonctionnement de la maisonnée, s’il a transformé le sous-sol en perpétuel lieu de rassemblement et s’il apaise ses munchies avec de la friture à 3 h du matin, peut-être vaut-il mieux régler ces « détails » d’abord. (J’emploie le masculin pour alléger, mais les jeunes femmes sont aussi concernées.)

S’il rechigne à travailler alors qu’il a abandonné l’école, sa contribution financière n’est pas le problème, elle n’est surtout pas la solution. La menace d’imposer une pension n’améliorera pas la situation ; pour ce qui est d’inculquer des notions de littératie financière, l’approche ne paraît pas appropriée.

Ouvrir la discussion

Si l’enfant fréquente l’université ou le cégep plus ou moins à temps plein, ce serait exagéré d’exiger qu’il participe aux dépenses familiales, même s’il gagne des revenus. Par contre, ce n’est pas gênant de lui demander de couvrir ses affaires personnelles (vêtements, cellulaire, sorties).

S’il utilise abondamment la voiture de ses parents et s’il vide le garde-manger avec ses amis, ça reste aux parents de voir, mais ce n’est pas une mauvaise idée de lui rappeler le prix de l’épicerie et de l’essence.

En fait, c’est là le point de départ. Si ce n’est déjà fait, on doit expliquer aux jeunes combien il en coûte de faire fonctionner la maison, avec des factures à l’appui. Avant même l’adolescence, les jeunes doivent avoir assimilé cette évidence : l’argent ne pousse pas dans les arbres.

Les revenus du jeune

La pension est envisageable si l’enfant gagne des revenus significatifs. Cela suppose qu’il ait terminé les études et qu’il ait intégré le monde du travail. Si le sujet de l’argent a déjà été abordé ouvertement en famille, si le rejeton a déjà été sensibilisé au coût de la vie, ce sera plus facile de lancer la discussion et d’arriver à une entente au sujet d’un loyer.

Comme je l’ai déjà expliqué ici, le montant ne doit pas être symbolique. Un des objectifs vise à répartir plus équitablement la charge financière du ménage, surtout quand le budget des parents est serré. Le but principal reste de développer un sens des responsabilités financières chez le jeune, et à cet égard, une mensualité de 200 $ paraît insuffisante.

Doit-on l’en dispenser pour l’aider à accumuler une mise de fonds afin qu’il achète un condo ? Peut-être, ça dépend du sérieux que l’enfant applique dans cette démarche. Sans loyer à payer, on est en droit de s’attendre à un taux d’épargne très élevé. Si ce n’est pas le cas, ou si les fonds sont investis dans des actifs spéculatifs (crypto, NFT, etc.), la cohabitation intergénérationnelle pourrait durer très longtemps.

Dans le doute, les parents pourraient réclamer une pension et mettre eux-mêmes l’argent de côté, sans l’annoncer, en vue d’une acquisition.

Oui, ça peut paraître paternaliste.

Pis ?