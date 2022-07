MERCIER, Françoise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 9 juillet 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Françoise Mercier. Née à Québec le 15 janvier 1946, elle était la fille de feu dame Marguerite Gilbert et de feu monsieur François Mercier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Madame laisse dans le deuil son grand ami de coeur Jacques Lambert; ses frères, sœurs et ses beaux-frères: Claire (François Caron), Claude, Danielle (Jacques Paquet), Denise (Reynald Bédard), Jeanne (Gervais Parent), Louise (André Fréchette), François-Claude; son filleul Louis Mercier-Beaulieu, ainsi que plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et le soutien accordé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon Enfant-Jésus, Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de