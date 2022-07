GOULET, Guy



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 19 juillet 2022, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédé monsieur Guy Goulet, époux de dame Lorraine Simard, fils de feu Robert Goulet et de feu Lauretta Côté. Il demeurait au Lac-Sergent.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorraine, ses enfants: André (Suzanne Paquet), Jean (Sandy Lee), Marie ( feu Denis Dufour) et Diane (Michel Loranger); ses petits-enfants: Philippe (Stéphanie Martin), Marie-Pier (Cory A. Lyle), Victoria (Louis Chouinard), Louis, Cécile (Alexandre Mayer), Charles (Catherine Lechasseur), Édouard (Émilie Nolin), Simone (Charles Beaudoin Boissonneault), Vincent (Clara Poirier), et Pierre-luc; ses arrière-petits-enfants: Émile, Jacob, Mathis, Noah, Liam, Rose, James, Jackie, Théodore, Raphaëlle, Ludger, Sophie et Emma; ses frères et sœurs: feu Andrée (feu Melville Berry), feu Yvan (Charlotte Michaud), Louise (Laurent Dumas), René et Michel (Huguette Couture); ses beaux-parents : feu Jean-Baptiste Simard et feu Jeanne Beaumont; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert (feu Lucienne Pelletier), feu Jeannine (Gabriel Kirouac), feu Maurice (feu Denise Cantin), Pierre (Charlotte Pelletier) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'hôpital du St-Sacrement pour la grande qualité des soins prodigués. Un merci très spécial au Dre. Julie Lemay et à toute son équipe pour leur grande humanité. Lorraine, André, Jean, Marie et Diane vous remercient sincèrement pour les divers témoignages de sympathie à la suite du décès de Guy.