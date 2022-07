[EN IMAGES] 20 ans du premier mariage gai au Québec: 10 910 couples de même sexe inspirés par eux

Le premier couple homosexuel à s’engager dans une union civile au Québec se réjouit d’avoir ouvert la voie il y a 20 ans aux 10 910 conjoints de même sexe qui les ont suivis, même s’ils doivent toujours combattre l’homophobie à l’âge vénérable de 76 et 80 ans.

«On voulait juste avoir les mêmes droits que les hétérosexuels et une sécurité si un de nous deux disparaissait. À l’époque, ce n’était pas rare qu’un conjoint homosexuel mourait et que la famille laissait l’autre avec rien», explique Theo Wouters, en regardant Roger Thibault, son amoureux des 50 dernières années.

Malgré les nombreux actes homophobes qu’ils ont subis avant d’échanger leurs alliances, rien n’aurait pu décourager le couple de Pointe-Claire de célébrer son union civile au palais de justice de Montréal le 18 juillet 2002.

C’est durant cette journée qu’ils sont devenus les premiers conjoints de même sexe mariés au Québec, au Canada, mais aussi en Amérique du Nord.

«On était conscients de marquer l’histoire. Il y avait des journalistes et des caméramans de partout dans le monde. On est arrivés en retard au palais, et la juge nous attendait parce qu’il n’y avait plus de stationnements nulle part», raconte en riant M. Wouters.

Tenir tête

Les amoureux, qui avaient 60 et 56 ans au moment de leur union, avouent qu’ils sont toujours aussi fiers de leur combat aujourd’hui, mais surtout d’avoir tenu tête à ceux qui s’opposaient à leur mariage.

«On a poursuivi des voisins qui nous menaçaient. L’un d’entre eux continue encore aujourd’hui. Même les policiers nous disaient à l’époque de changer de quartier pour avoir la paix. Le pire, c’est que des centaines de personnes ont déjà manifesté contre nous dans notre rue. Mais on n’a pas bougé et on est toujours restés à Pointe-Claire», se réjouit le couple.

Pour son vingtième anniversaire de mariage, le couple a d’ailleurs invité cette semaine Le Journal dans la maison qu’il habite depuis 1979.

Les murs du salon sont couverts de tableaux tissés et confectionnés par M. Wouters, couturier de formation. Des clichés de paysages à couper le souffle pris par Roger Thibault, photographe désormais retraité, y sont aussi exposés.

20 ans plus tard

Une grande boîte traînait au milieu de la table de la véranda à notre arrivée. «Il y a toutes nos photos de mariage il y a 20 ans là-dedans. On voit Joe Bocan, qui avait chanté pour nous, le palais de justice plein à craquer, le party au bar Le Sky ensuite. [...] Là, ce sont des danseurs qui avaient été invités», mentionne-t-il en montrant deux hommes dénudés dans une piscine.

Depuis l’adoption par l’Assemblée nationale en juin 2002 de la loi no 84 instituant l’union civile et la première union civile homosexuelle qui a suivi un mois plus tard, plusieurs ont marché dans les pas de Theo Wouters et de Roger Thibault.

Depuis 20 ans, 10 910 conjoints de même sexe se sont unis selon l’Institut de la statistique du Québec. Plus précisément, 9661 d’entre eux ont opté pour le mariage traditionnel, qui est légalisé pour les partenaires de même sexe depuis 2004. Toutefois, 1249 amoureux de même sexe ont décidé de s’engager dans une union civile, qui est légalisée pour eux depuis 2002.

20 ANS DE MARIAGE ET DE COMBAT CONTRE L’HOMOPHOBIE

LE SECRET D’UN MARIAGE RÉUSSI?

Les deux hommes aujourd’hui âgés de 76 et 80 ans ont accepté de nous dévoiler leur secret pour «réussir son mariage».

«On est mariés depuis 20 ans, mais ensemble depuis 50 ans. Je dirais que le secret, c’est d’avoir plusieurs intérêts communs et se tenir occupés», résume Theo Wouters.

Ce dernier ajoute qu’ils sont passionnés de jardinage et que l’aménagement de leur cour arrière les a toujours tenus très occupés. «On a même fait des livres à ce sujet», ajoute-t-il.

ATTAQUÉS PAR DES FEUX D’ARTIFICE

Roger Thibault et Theo Wouters ont confié au Journal avoir subi plusieurs actes homophobes avant et après avoir célébré leur union civile.

«C’était un vrai cauchemar. Un soir, ils ont tiré des feux d’artifice sur la maison. Ils ont lancé des pierres à travers les vitres de notre maison. Notre voiture a aussi été endommagée plusieurs fois», relate Roger Thibault, qui s’en souvient comme si c’était hier.

Le couple a d’ailleurs poursuivi plusieurs personnes pour menaces et harcèlement au fil des années.

«Encore aujourd’hui, un de nos voisins nous fait des fuck you. On devrait pouvoir vieillir paisiblement», tonne Theo Wouters.

UNE NUIT EN PRISON

Roger Thibault rappelle que les homosexuels n’ont pas toujours été aussi libres au Québec.

Dans les années 1970, alors qu’il sortait dans des bars gais au centre-ville de Montréal, une de ses soirées s'est bien mal terminée.

«Il y a eu une descente où les policiers ont embarqué tout le monde du bar. J’ai passé la nuit en prison. C’était à l’époque du maire Jean Drapeau. C’était terrible», explique-t-il.

Rappelons que les relations homosexuelles ont été décriminalisées seulement en 1969 au Canada.

UNE MANIF ORGANISÉE PAR PETER SERGAKIS

Peter Sergakis, un homme d’affaires qui possède plusieurs commerces dans le Village gai de Montréal, est celui qui a organisé une manifestation en mai 2001 pour soutenir l’union civile du couple.

«On est parti du Village avec 25 autobus remplis. On s’est rendus chez Theo et Robert pour manifester en faveur de leur mariage. C’était fou, il y avait au moins 75 journalistes de partout dans le monde», relate au Journal M. Sergakis.

Ce dernier avait réussi à rassembler plus de 1000 personnes à l’époque devant la maison des amoureux à Pointe-Claire.

«Je suis pas mal fier de ça, oui. Pour moi, les gens doivent être libres, peu importe leur orientation. Je ne suis pas homosexuel, mais oui, je suis un allié», explique-t-il.

Notons que l’homme d’affaires avait aussi prêté gratuitement son bar, le Complexe Sky, pour les célébrations du mariage de Theo Wouters et Roger Thibault le 18 juillet 2002.

Mariages et unions civiles de conjoints de même sexe au Québec

9661 mariages depuis 2004

1249 unions civiles depuis 2002

Il y a davantage d'alliances par union civile chez les couples de même sexe (5%) que chez les hétérosexuels (1%).

Source: Institut de la statistique du Québec

«On ne pensait pas voir un retour en arrière de notre vivant»

Le premier couple homosexuel du Québec à avoir célébré une union civile il y a deux décennies se dit «terrifié» pour les droits des personnes LGBTQ+ qui risquent d’être fragilisés par la Cour suprême des États-Unis.

«C’est épouvantable la situation des Américains. J’ai reçu un courriel de deux femmes mariées aux États-Unis qui pensent venir vivre au Canada parce qu’elles ont très peur», lance Theo Wouters, en compagnie de son mari, Roger Thibault.

Le couple fait référence à la Cour suprême américaine qui a invalidé le mois dernier l’arrêt Roe c. Wade et ainsi réduit considérablement le droit à l’avortement. Selon plusieurs experts, la prochaine étape serait de s’attaquer aux droits des personnes LGBTQ+, dont le mariage pour tous.

«On s’est mariés il y a 20 ans au Québec, mais on voit qu’il faut toujours militer et que ce n’est pas acquis en voyant la situation aux États-Unis. [...] Non, on ne pensait pas voir un retour en arrière de notre vivant comme celui-là», se désole M. Wouters.

Droits à risque

Même si le mariage homosexuel est légal depuis juin 2015 aux États-Unis, Line Chamberland, de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l’UQAM, constate que les droits des Américains LGBTQ+ pourraient être bientôt écorchés.

«On croyait il y a quelques années que c’était impensable de revenir sur le droit à l’avortement et ça s’est réalisé. Donc, le mariage homosexuel, oui, ça pourrait être rendu illégal aussi. Le mariage serait donc reconnu dans certains États et pas dans d’autres», souligne Mme Chamberland.

Mais est-elle inquiète pour les droits des personnes de la diversité sexuelle au Québec ou au Canada? «Non, je ne pense pas. Notre loi sur le mariage est bien centralisée à Ottawa, et les mouvements de droite sont moins forts ici», soutient l’experte.

De son côté, Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence, souligne qu’il pourrait y avoir des répercussions négatives au Québec si la Cour suprême américaine retirait des droits aux personnes LGBTQ+.

«Ça amènerait un vent chez nous qui ne serait bon pour personne au Québec, mais à l’international aussi. Surtout dans certains pays qui militent, par exemple, encore contre la décriminalisation de l’homosexualité. Ça donne des armes aux intégristes ou aux gens d’extrême droite», explique M. Desmarais.