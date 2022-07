NOLET, Pauline Carrier



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 12 juin 2022, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Pauline Carrier, épouse de feu monsieur André Nolet, fille de feu madame Marie Jeanne Couture et de feu monsieur Léopold Carrier. Elle demeurait à Sainte-Hénédine.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Hélène Bourbonnais), Steve et Sylvain; ses petits-enfants: Patrick, Marie-Claude, Maude, Raphaëlle, Mathieu, Sarah et Charles; ses deux frères: Jacques (Pauline Grenier) et Gilles (feu Carolle Bureau); sa belle-soeur Gertrude Tavara Nolet (feu Roland Nolet), ainsi que tant dans la famille des Nolet que dans celle des Carrier, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, outre son mari tant aimé, ses frères et sœurs: feu Jeannine (feu Arthur Barras), feu Noëlla (feu Rodolphe Villeneuve), feu Pierrette (feu Marius Reimnitz), feu Gisèle (Rosaire Vanasse), feu Jean-Paul (Denise Lemelin) et feu André (Hélène Rancourt). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour leurs bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.