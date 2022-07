Festival d’opéra de Québec: plongée dans les abîmes

Même s’il connaît bien le rôle de Faust, Thomas Bettinger fait tout de même face à un nouveau défi avec cette œuvre de Gounod au cœur de la 11e édition du Festival d’opéra de Québec.

Le ténor français a personnifié Faust en France en 2017 et en 2018. Quatre ans plus tard, il retrouve cet homme tourmenté qui décide de vendre son âme au diable.

« Je n’ai pas interprété ce rôle depuis plusieurs années. J’ai, depuis, abordé d’autres répertoires qui ont fait évoluer ma voix et mon geste vocal », a-t-il indiqué, faisant référence à ceux de Andres (Wozzeck), le Duc de Mantoue (Rigoletto), Don José (Carmen), Benjamin Franklin Fullerton (Madame Butterfly) et Alfredo Germont (La traviata), qu’il a joués et chantés depuis.

Le défi de Thomas Bettinger est de retrouver ses marques de 2018, tout en conservant celles qu’il a acquises.

« C’est de retrouver celles où j’étais à l’aise, sans entrer en conflit avec ce que ma voix est devenue. C’est un défi plus technique de gestion de voix », a-t-il expliqué.

Il y a aussi d’autres défis associés au rôle de Faust pour le ténor de 37 ans, qui se produira pour la toute première fois en Amérique du Nord.

« Ils sont multiples, a-t-il précisé, ajoutant qu’il s’agissait d’un rôle exigeant avec de grands et beaux passages, un air très attendu et qui exige de l’endurance », a-t-il fait savoir, lors d’un entretien.

Prenant et intense

À l’affiche les 29 et 31 juillet et les 2 et 4 août au Grand Théâtre de Québec, dans une version modernisée, Faust raconte l’histoire d’un homme sur le point de mettre fin à ses jours et qui choisit de vendre son âme au diable.

« Il ressent un immense sentiment de vide et d’échec. On imagine un vieil homme vierge qui, au dernier moment, demande au diable de lui faire découvrir les plaisirs de la chair, et ces plaisirs seront source de malheurs », a-t-il raconté.

Thomas Bettinger aime dans Faust l’évolution des personnages, la couleur de la musique et une œuvre qui devient de plus en plus large, de plus en plus sombre et de plus en plus intense.

« Il y a de grands passages dramatiques dans le sens théâtral. Il y a une recherche de catharsis en mettant à la fois de la farce et du drame. C’est extrêmement prenant et très intense », a-t-il fait remarquer.

Concert offert gratuitement

Photo courtoisie, Jessica Latouche

Après avoir fait ses débuts professionnels dans le rôle de Fiorello, l’été dernier, dans la production Le Barbier de Séville de l’Opéra de Québec, le baryton William Desbiens se glissera dans la peau du soldat Wagner, qu’il qualifie de boute-en-train.

« C’est un leader, mais un leader de la fête. C’est l’énergie de la soirée », a-t-il précisé.

Cette fois, comparativement au Barbier de Séville offert en webdiffusion, il y aura du public dans la salle.

« Ça me fait plaisir de pouvoir enfin être entendu par des personnes de la ville où j’ai grandi, et autrement que par vidéo. Chanter devant du public, ça fait toute une différence », a fait remarquer le jeune chanteur, qui était des neuf finalistes de l’édition 2022 de la compétition Ciopera de l’Opéra de Paris.

Avec la soprano Geneviève Dompierre-Smith et le pianiste Jean-François Mailloux, William Desbiens fait partie de la Brigade lyrique, qui offrira gratuitement, chaque midi, tout au long du Festival, des airs d’opéra célèbres.

« J’ai hâte de travailler avec Geneviève et d’amener l’opéra en vrai dans des lieux de Québec et un peu partout », a-t-il dit.

Le baryton Dominic Veilleux, la mezzo-soprano Rachèle Tremblay et Jean-François Mailloux feront de même avec des extraits d’opérettes, à 17 h et 18 h.

La liste des endroits visités est en ligne sur festivaloperaquebec.com.

♦ La Veuve joyeuse lancera, ce dimanche soir, à La Bordée, la 11e édition du Festival d’opéra. Il y aura aussi des représentations mardi et mercredi.

Quelques sorties de la Brigade