Feu de forêt à Lytton: les pompiers gagnent du terrain

Si le feu qui brûle depuis plus d’une semaine à proximité de Lytton, en Colombie-Britannique, a continué de progresser lors des dernières 24 heures, les pompiers ont tout de même pu progresser sur le terrain.

«Un comportement plus calme du feu a été observé hier, ce qui a permis au BC Wildfire Service et au personnel de la Première nation de Lytton de bien progresser sur les lignes de confinement et de contingence», a indiqué samedi matin le service des feux de forêt de la province.

Les équipes sur place craignent cependant une augmentation du feu au cours des prochains jours en raison de la hausse de la température et de la baisse du taux d’humidité.

En date de samedi matin, le brasier avait été évalué à une étendue de 2503 hectares, soit plus élevée que la veille.

Le terrain escarpé continue d’ailleurs de poser problème puisqu’il limite l’accès des services d’urgence à certaines parties de l’incendie.

«Des hélicoptères sont utilisés pour transporter les équipes sur le site de travail, ce qui réduit le temps de déplacement et augmente le nombre d’heures passées par les équipes sur le feu», a précisé le BC Wildfire Service.

La ligne d’arrosage est tout de même étendue, alors que 1500 pieds de tuyaux et de gicleurs sont installés le long du sentier de Stein Valley afin de réduire la propagation du brasier.

Près de 358 feux de forêt ont été enregistrés en Colombie-Britannique depuis le début de l’année, dont 26 qui sont actuellement actifs.