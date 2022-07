CANTIN, Gisèle



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Gisèle Cantin, née le 21 mars 1940, fille de feu Georges Cantin et feu Imelda Genest, survenu paisiblement dans son sommeil le 18 juin 2022 à Scarborough, Ontario, à l'âge de 82 ans. Son départ a rapidement suivi le décès de son mari, Bernard Jean, le 9 mai 2022. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, (feu Alain), Michel et Patrick Genest et ses petits-enfants: Mélanie, Valérie, Neil, Daniel, Dominique, Simon, et plusieurs cher(ère)s ami(e)s au Québec et en Ontario.Cette cérémonie sera immédiatement suivie de l'inhumation de ses cendres au Cimetière St-Charles.