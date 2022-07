Fusillade à Paris: un adolescent inculpé et incarcéré

Un mineur âgé de 16 ans, soupçonné d’être l’un des auteurs d’une fusillade qui a fait un mort et quatre blessés à Paris lundi soir, a été inculpé et incarcéré, a indiqué une source judiciaire à l’AFP samedi.

L’adolescent, qui était en garde à vue depuis quatre jours, a été inculpé vendredi soir, notamment pour « assassinat en bande organisée » et détention d’armes sans autorisation, a précisé cette source.

Selon une source proche de l’enquête, il est connu de la justice. Blessé lors des faits par des témoins qui l’ont empêché de s’enfuir en attendant l’arrivée de la police, il a été hospitalisé, a-t-elle indiqué.

Son complice était toujours en fuite samedi, a ajouté cette source.

Lundi soir, une voiture s’est arrêtée devant un café rue Popincourt, dans le XIe arrondissement de la capitale.

Deux individus en sont sortis et ont visé avec des armes à feu deux hommes attablés en terrasse.

L’un des deux hommes, âgé de 38 ans, a été tué et quatre personnes ont été blessées, mais pas par balles, selon les premiers éléments recueillis par la préfecture de police.

« On a vu une voiture arriver, ils sont sortis avec une arme — j’aurais dit une mitraillette ou une kalachnikov —, ils ont tiré et ils se sont barrés », avait témoigné auprès de l’AFP Antoine, patron d’un restaurant proche.

« On a entendu des coups de feu et après on a vu un mec qui rentrait dans la voiture (...) partie en trombe. Et là on a entendu des hurlements », avaient raconté à l’AFP Martin et Lucas qui buvaient un verre en terrasse.

Selon des sources proches du dossier, la thèse du règlement de comptes est privilégiée.

La mairie du XIe arrondissement de Paris, un quartier marqué par les attentats de janvier et novembre 2015, a ouvert mardi une cellule d’urgence médico-psychologique pour les témoins de la fusillade.