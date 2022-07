GP de France: Verstappen répond aux Ferrari

Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur temps de la 3e et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de France de Formule 1, en 1 min 32 sec 272/1000e, samedi, devant les deux pilotes Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, plus rapides que lui vendredi.

Le champion du monde en titre, vainqueur l'an dernier sur ce circuit, a dû passer sur un train de pneus tendres pour devancer Sainz de 354 millièmes et Leclerc, vainqueur en Autriche il y a deux semaines, de 637 millièmes, améliorant ainsi de près de trois dixièmes la meilleure marque de vendredi, par l'Espagnol.

De son côté, le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a dû se contenter du 18e rang.

Verstappen a 38 points d'avance sur Leclerc au classement du championnat à mi-saison, après 11 manches sur 22.

Derrière Verstappen et les deux pilotes de la Scuderia, c'est Lewis Hamilton, vainqueur dans le Var en 2018 et 2019, qui a réussi le 4e chrono de cette séance très animée, en devançant l'autre pilote Red Bull, Sergio Pérez, et l'autre pilote Mercedes, son compatriote George Russell.

Dans le top 10, Fernando Alonso a opéré un joli redressement pour Alpine en prenant la 7e place, devant le surprenant Alex Albon dont la Williams est équipée ce week-end d'une série d'améliorations aérodynamiques visiblement réussies.

Juste après le début de cette séance, Sainz, déjà pénalisé de dix places vendredi, a été informé qu'il partirait de la dernière ligne de la grille de départ dimanche en raison du changement, hors-quota prévu par saison, de tous les composants du moteur hybride de sa Ferrari.

Classement de la 3e et dernière séance d'essais libres :