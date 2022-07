Hockey Canada: Jordin Tootoo appelé à participer à l’enquête?

Plongé dans un nouveau scandale, Hockey Canada aura sans doute intérêt à s’asseoir avec l’ancien joueur de hockey Jordin Tootoo qui, visiblement, a été témoin de certains actes posés à Halifax durant le Championnat mondial de hockey junior de 2003.

• À lire aussi: Hockey Canada: une autre agression sexuelle de groupe serait survenue en 2003

• À lire aussi: Après Hockey Canada, Ottawa gèle les fonds de Gymnastique Canada

Un passage disponible dans un livre publié par Tootoo a refait surface, vendredi sur les réseaux sociaux, alors que l’organisation sportive, qui devait déjà composer avec un épineux dossier concernant une présumée agression sexuelle en groupe en 2018, a reconnu avoir été informée qu’un autre incident semblable se serait produit en 2003.

«Nous n’étions que des gamins dans le temps. Les choses que nous avons faites... Nous étions de jeunes hommes allumés sexuellement, peut-on lire dans le bouquin, selon ce qui circule sur les réseaux sociaux. Nous étions à Halifax et chaque fille sur place nous faisait de l’œil. Qu’est-ce tu fais dans ce temps-là? Allons en profiter! [Let’s start slaying these broads]. Et ce n’était pas juste de l’action d’une personne avec une autre. Quelques-uns des gars ramenaient des filles après les entraînements et allaient dans une des chambres. J’en ai assez dit.»

Tootoo, qui faisait alors partie de la formation canadienne junior, a disputé un total de 723 matchs en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Il a longtemps évolué avec les Predators de Nashville, de 2003 à 2012, avant de compléter sa carrière en portant les couleurs des Red Wings de Detroit, des Devils du New Jersey et des Blackhawks de Chicago.