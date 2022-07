Inconduite sexuelle dans l'armée: les Canadiens sceptiques sur le traitement du scandale

Près de 40 % des Canadiens pensent que les Forces armées canadiennes (FAC) ne traiteront pas les allégations d’inconduite sexuelle de manière «appropriée», selon un sondage interne de la Défense nationale obtenu par Global News.

Datant de mars 2022, le rapport démontre que l’opinion favorable à l’endroit des forces armées est en baisse chez les Canadiens en raison des scandales d’inconduite sexuelle et des préoccupations au sujet du racisme.

Environ 43 % des répondants avaient indiqué en 2020 qu’ils avaient une impression positive ou neutre de l’armée, contre 35 % l’année suivante.

«Je pense qu’il y a vraiment une crise de confiance du public canadien envers les forces armées, et c’est très inhabituel. Les Forces canadiennes ont été l’institution publique la plus digne de confiance pendant très longtemps», a déclaré au média Megan MacKenzie, titulaire de la chaire Simons en droit international et sécurité humaine à l’Université Simon Fraser.

Les récentes allégations d’inconduite sexuelle, qui se sont succédé depuis les allégations de comportement inapproprié du général Jonathan Vance en février 2021, ont d’ailleurs été très suivies par les citoyens.

Ainsi, 81 % des sondés ont prêté attention à la couverture médiatique de ces scandales et 15 % ont prêté «beaucoup» d’attention.

Rappelons que le lieutenant-général Steven Whalen est le dernier en date à faire face à des accusations de conduite préjudiciable après une relation présumée avec un subordonné.

Plus de la moitié des personnes interrogées (56 %) ont aussi avancé qu’ils se préoccupaient du racisme systémique dans les FAC, alors qu’un récent rapport du ministère de la Défense nationale révélait que les objectifs de recrutement de minorités visibles et d’autochtones n’ont pas été atteints.

Le sondage a été mené l’été dernier auprès de 1501 Canadiens de plus de 18 ans.