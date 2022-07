Intérêt ranimé pour le Canadair, un appareil conçu au Québec

Oubliez le Boeing 737 ou l’Airbus A380 ; l’avion de l’heure ne transporte pas des passagers, mais bien des tonnes d’eau pour combattre les feux en Europe. Le Canadair, né du génie québécois, est sur toutes les lèvres, et sa production va repartir à l'extérieur du Québec.

Au Salon aéronautique de Farnborough, le fabricant De Havilland, qui avait fait l’acquisition des CL-215 et CL-415 de Bombardier, a senti un regain d’intérêt pour le petit avion jaune et rouge, inlassable allié des pompiers et véritable vedette des médias européens.

« C’est la saison des feux en Europe et plusieurs de nos clients sont malheureusement occupés à combattre des incendies. C’est sûr que dans le contexte, on ressent vraiment une demande plus importante », confirme Jean-Philippe Côté, vice-président chez De Havilland Canada, lors d’une entrevue avec Le Journal.

Conçu par Canadair à Montréal, grâce à l’aide du gouvernement du Québec, l’avion avait été lancé en 1969. Il a longtemps été le seul du genre à combattre les incendies, et il a la particularité de pouvoir écoper de 5000 à 6000 litres d’eau en effleurant un lac ou un océan.

Le programme avait été récupéré par Bombardier dans les années 1980, les composantes étant alors fabriquées à leur usine de Saint-Laurent. Faute de contrats, il avait été cédé en 2015.

Actuellement, il y a toujours 160 Canadair en circulation dans le monde ; certains sont utilisés depuis plusieurs décennies.

« Il y en a beaucoup qui sont parmi les premiers exemplaires et qui ont plus de 40 ans d’utilisation, c’est un avion très durable », a souligné M. Côté.

Changements climatiques

Dans les dernières années, la production de l’avion avait été arrêtée, mais, à cause des changements climatiques et de la multiplication des feux d’envergure, l’intérêt des gouvernements va croissant.

De Havilland est d’ailleurs en discussion, depuis plusieurs mois, avec au moins six pays de l’Union européenne, notamment la France, pour la fabrication d’une vingtaine d’avions.

« Cette demande justifiait de relancer la production. Nous avons commencé les investissements pour apporter des améliorations à l’avion. Le poste de pilotage et certains systèmes seront modernisés, et on utilisera des matériaux plus durables », explique M. Côté.

Des retombées chez nous

Ce nouvel avion, le DHC-515, devrait obtenir sa certification en 2025. Une première livraison est prévue en 2026. L’assemblage se fera à Calgary et il devrait nécessiter l’embauche de 500 travailleurs, mais De Havilland promet que les impacts se feront sentir jusqu’au Québec.

« On a des opérations de fabrication à Victoria, de l’ingénierie dans l’Ouest canadien et à Toronto, mais plusieurs de nos fournisseurs sont au Québec, notamment Pratt & Whitney qui va fournir les moteurs. Ce sera un produit très canadien », assure M. Côté.

Malgré l’intérêt renouvelé pour son ancien produit, Bombardier ferme la porte à l’idée de fabriquer à nouveau des avions-citernes.

« Bombardier a recentré, avec succès, ses activités sur les avions d'affaires, et nos projets de recherche et de technologie sont plutôt centrés sur l'écoresponsabilité », a souligné le porte-parole Mark Masluch.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque

Le Canadair en quelques chiffres

1944 : Année de fondation de l’entreprise Canadair

1969 : Début de la production du Canadair, le tout premier bombardier d’eau de l’histoire

1986 : Achat du programme par Bombardier

2015 : Le programme est cédé à Viking Air, filiale de Longview Aviation, propriété de Sherry Brydson, riche héritière de la célèbre famille Thomson. Une autre filiale de l’entreprise, De Havilland, obtient après coup les droits des Canadair

220 : Nombre de Canadair fabriqués entre 1969 et 2015

160 : Nombre de Canadair toujours opérationnels