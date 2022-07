Jeux vidéo : trouver son île (presque) déserte

Quel aspirant touriste n’a jamais fantasmé sur une île déserte, loin de tout et de tous? Synonyme de ressourcement, de calme et de repos, l’île inhabitée et lointaine est également, parfois, associée au danger... car la nature peut être inhospitalière, et que dire des pirates ou des zombies?

Parler de lieux exempts de toute présence humaine rappelle immédiatement le riche univers de «Myst», «Riven», «Myst III: Exile», «Myst IV: Revelation», «Myst V: End of Ages» et «Uru: Ages Beyond Myst». Le premier jeu, sorti en 1993 et créé par Rand et Robyn Miller, s’intéresse à Atrus, un explorateur doté de l’étrange pouvoir de créer — en les écrivant — des portails avec d’autres mondes. Le joueur, arrivant sur l’île de Myst, doit résoudre des énigmes dans des décors éblouissants de beauté et de richesse, ce qui lui permet de découvrir ce qui est arrivé à Atrus. Superbement mis en musique, ce titre à la splendeur inégalée, même par ses successeurs, offre un dépaysement visuel et sensoriel et des moments d’introspection philosophique peu communs.

Dans la même veine, mais avec un design plus simpliste, «The Witness» propose une aventure méditative. L’île sur laquelle se trouve le joueur peut être explorée à loisir puisqu’il s’agit d’un monde ouvert («open world»), mais vous devrez néanmoins suivre un certain ordre pour apprendre à solutionner les centaines d’énigmes qui jalonnent les différentes parties de cette île. L’intérêt de ce titre hors du commun ne tient pas du tout, au contraire de «Myst», au scénario, mais bien dans la quantité de réflexions générées par la nature même des puzzles à solutionner.

À l’aventure (familiale) !

Il faut bien, lorsqu’on imagine des plages et des palmiers sans âme qui vive, parler de pirates. Même si la célèbre Monkey Island est peuplée, notamment d’Elaine Marley, la gouverneure dont vous devrez gagner le cœur, «The Secret of Monkey Island», jeu culte des défunts studios Lucasfilm Games, est encore disponible pour Windows via Steam, et la version proposée en est une remastérisée qui inclut une nouvelle interface de jeu.

Et, quitte à parler d’un classique, pourquoi ne pas se rendre à cette île, pas tout à fait déserte, que l’on découvre dans «Yoshi's New Island». Toute la famille pourra guider Yoshi et un tout jeune Mario à travers un dédale de rivières dangereuses, de poissons carnivores, de fleurs grimpantes et de créatures sauteuses pour parvenir à destination.

À l’aventure (plus brutale) !

Même Lara Croft et son équipe se sont échoués en pleine mer. Dans le «reboot» de 2013, intitulé fort sobrement «Tomb Raider» — et qui a été porté au grand écran avec Alicia Vikander dans le rôle-titre —, l’archéologue et aventurière se retrouve sur l’île de Yamatai. La jeune femme, qui n’est pas encore l’héroïne devenue culte, doit faire face à des événements peu communs et son salut dépendra de sa capacité, certes, à combattre, mais aussi à explorer les lieux et à trouver les artéfacts et autres indices éparpillés un peu partout.

De temps en temps, les îles soi-disant désertes regorgent de dangers qui n’ont rien d’amusant et qui peuvent mettre en péril la santé mentale. C’est le cas de l’archipel tropical de Rook Island où, dans «Far Cry 3», il vous faut chasser des animaux et fabriquer votre propre arme afin de, lentement mais sûrement, reprendre les lieux de l’ennemi qui s’y niche.

En 1735, l’île de Saint-Domingue (l’actuelle Haïti) est une colonie française. Adéwalé, personnage secondaire de «Assassin's Creed IV: Black Flag» s’y retrouve après son naufrage. Et dans «Assassin's Creed Freedom Cry», il aidera une certaine Bastienne Josèphe à libérer des esclaves tout en poursuivant ses objectifs de membre de la Confrérie des Assassins.

Et enfin, il nous faut bien inclure un jeu de simulation. Voici donc «Tropico» dans lequel vous êtes le dictateur d’une île tropicale. Oui, bien sûr, vous avez le choix d’être le plus grand dictateur au monde ou, au contraire, un.e chef.fe d’État plutôt bienveillant qui s’assure du bonheur de son peuple. Extrêmement humoristique, voire caustique, cette sixième itération du titre est une petite merveille de détente, de dépaysement et de délires narcissiques.

