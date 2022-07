La carrière de Michel Courtemanche en cinq photos souvenirs

Débuts

Photo d'archives

Sa première photo de casting, en 1986. Le jeune homme de Laval, 22 ans, avait déjà fait ses preuves dans les ligues d’improvisation du Cégep Montmorency et de l’Université de Montréal, puis aux célèbres Lundis des Ha ! Ha ! du Club Soda, à Montréal. À la même époque, il présentait son numéro marquant du batteur silencieux.

Les Monstres

Photo d'archives

En 1987, il y a 35 ans, aux côtés des Nouveaux Monstres Claude Doyon et Jici Lauzon, groupe avec lequel Michel fera une longue tournée du Québec pour Juste pour rire. Deux ans plus tard, il lancera son premier spectacle, Un nouveau comique est né ! énorme succès autant ici qu’en France.

Succès international

Photo d'archives

En 1994, Michel et son sosie de cire au Musée Grévin de Paris. Le mime devenu L’Homme aux mille et une grimaces des Français recevait cet honneur à l’aube de ses 30 ans, alors qu’il présentait son second spectacle Les nouvelles aventures de Courtemanche au Québec et en France, mais aussi en Suisse et en Belgique.

L’acteur

Photo d'archives

En 1999, deux ans après avoir abandonné la scène, Michel tournait dans la série canado-britannique fantastique de 22 épisodes, Les aventures secrètes de Jules Verne, inspirée du célèbre livre de l’auteur visionnaire Le tour du monde en quatre-vingts jours. Dans cette production de 48 millions $, il interprète le personnage de Passepartout, l’ingénieux domestique de Verne.

Super-héros

Photo d'archives

Dans la peau et le costume du Capitaine Canada, rôle que Michel jouait dans la série culte française Hero Corp diffusée en 2008 et 2009. Il reprendra ce personnage aux accents québécois en 2014, alors que les nombreux fans de la série avaient fait pression pour un retour de leur superhéros favori à la télé.