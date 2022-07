Le Pape arrive au Canada

Dans quelques heures seulement, l’avion du pape François se posera à l’Aéroport international d’Edmonton pour une visite historique de six jours au Canada. Pendant ce temps, les communautés autochtones du Québec sont déjà arrivées à Sainte-Anne-de-Beaupré pour la grande réconciliation avec l’Église catholique.

Après son arrivée ce dimanche, le pape de 85 ans, affaibli par des douleurs au genou, bénéficiera d’une période de repos.

Toutefois, les activités se multiplieront dès lundi, lors de ce voyage qualifié de « pèlerinage pénitentiel » en raison des souffrances subies par les enfants autochtones dans les pensionnats gérés par l’Église.

D’ailleurs, la première activité officielle prévue lundi matin est une rencontre avec les peuples des Premières Nations.

Le Saint-Père qui est seulement le deuxième pape à visiter le Canada après Jean-Paul II, venu à trois reprises en 1984, 1987 et 2003, passera trois jours en Alberta avant de s’amener au Québec mercredi après-midi.

« On accueille les excuses »

Photo Louis Deschênes

Coordonnatrice de l’arrivée de plusieurs nations à Sainte-Anne-de-Beaupré, Andrée Paul confirme que seulement pour les Innus, ce sont 2500 personnes qui sont attendues alors que les chefs des Premières Nations prévoient qu’environ 7000 autochtones de toutes les nations seront sur le site.

« On accueille les excuses du pape. C’est une étape qui est essentielle. Beaucoup de gens encore ont de la difficulté avec les conséquences intergénérationnelles. Il faut arrêter cette hémorragie et qu’on commence à entamer l’étape de la guérison », affirme-t-elle.

Au camping du Domaine Sainte-Anne situé de l’autre côté du boulevard face à la basilique, plusieurs écrans géants seront installés pour le visionnement de la messe en direct.

Les délégations arriveront majoritairement ce dimanche et coucheront dans des roulottes et des tentes. Mme Paul qui servira également de traductrice en cas d’urgence mentionne que plusieurs seront sur le bord de la clôture pour voir et saluer le Saint-Père dans sa papemobile.

Bonne sainte Anne

La statue de la bonne sainte Anne est aussi bien en vue dans les installations des autochtones. Ceux-ci la considèrent comme leur grand-mère, comme la patronne qui les protège du mal.

Photo Louis Deschênes

Chaque mois de juillet, Delvina Vachon, une Innue originaire de la réserve de Pessamit près de Forestville, passe toute la neuvaine à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et cette année, l’arrière-grand-mère devrait être des 1400 personnes, dont 600 autochtones, qui seront à l’intérieur de la basilique pour assister à la messe du souverain pontife.

« Le pape, c’est un plus dans mon pèlerinage. Il vient chercher le pardon. C’est un grand geste de se déplacer de Rome à Québec », mentionne celle qui a été pensionnaire.

Son itinéraire au pays

CE DIMANCHE

11 h 20, heure avancée des Rocheuses (HAR)

13 h 20, heure du Québec : Arrivée du pape à l’Aéroport international d’Edmonton, en Alberta. Après une brève cérémonie, le pontife de 85 ans prendra le reste de la journée pour se reposer.

LUNDI 25 JUILLET

10 h (HAR) : Rencontre avec les peuples autochtones, Premières Nations, Métis et Inuits. Le pape François visitera Maskwacis, qui abrite l’ancien pensionnat Ermineskin, l’un des plus grands sites de pensionnats au Canada.

Rencontre avec les peuples autochtones, Premières Nations, Métis et Inuits. Le pape François visitera Maskwacis, qui abrite l’ancien pensionnat Ermineskin, l’un des plus grands sites de pensionnats au Canada. 16 h 45 (HAR) : Rencontre avec les peuples autochtones. Le pontife visitera l’église Sacred Heart of the First Peoples, une église autochtone nationale au centre-ville d’Edmonton.

MARDI 26 JUILLET

9 h 15 (HAR) : Messe en plein air au Commonwealth Stadium devant 65 000 personnes.

Messe en plein air au Commonwealth Stadium devant 65 000 personnes. 17 h (HAR) : Participation au pèlerinage au lac Ste. Anne, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de pèlerins autochtones de partout au Canada et des États-Unis.

MERCREDI 27 JUILLET

9 h (HAR) : Départ du pape François de l’Aéroport international d’Edmonton vers Québec.

Départ du pape François de l’Aéroport international d’Edmonton vers Québec. 15 h 5 (Heure du Québec) : Arrivée du pape François à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Arrivée du pape François à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec. 15 h 40 : Visite avec les représentants de l’État et discours public – Citadelle de Québec / plaines d’Abraham.

JEUDI 28 JUILLET

10 h : Messe au Sanctuaire national de Sainte-Anne de Beaupré.

Messe au Sanctuaire national de Sainte-Anne de Beaupré. 17 h 15 : Vêpres avec les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les séminaristes et les agentes et agents de pastorale à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.

VENDREDI 29 JUILLET

9 h : Rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus à l’Archevêché de Québec.

Rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus à l’Archevêché de Québec. 10 h 45 : Rencontre avec une délégation d’Autochtones de l’est du Canada à l’Archevêché de Québec.

Rencontre avec une délégation d’Autochtones de l’est du Canada à l’Archevêché de Québec. 12 h 45 : Départ du pape François de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec vers le Nunavut, où il passera quelques heures.

Départ du pape François de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec vers le Nunavut, où il passera quelques heures. 18 h 15 : Cérémonie du départ du Saint-Père, Aéroport international d’Iqaluit, et retour à Rome.

Source : www.visitepapale.ca