Lourde perte pour les Yankees

Les Yankees de New York, qui dominent le baseball majeur depuis le début de la saison, seront privés de leur excellent releveur Michael King pour le reste de la campagne.

• À lire aussi: Les Astros résistent deux fois aux Yankees

• À lire aussi: Manoah apporte un vent de fraîcheur

• À lire aussi: Baseball majeur: la Ligue américaine remporte un match des étoiles défensif

King, 27 ans, s’est blessé vendredi soir durant la victoire de 7 à 6 des Yankees face aux Orioles, à Baltimore. Le lanceur aurait subi une fracture au coude droit, mettant ainsi fin à sa saison, selon ce que rapporte le réseau ESPN.

«Il a été l’un des meilleurs lanceurs de la ligue, j’espère et je prie pour lui», avait exprimé le gérant Aaron Boone, au terme de la rencontre, montrant alors son inquiétude.

En 34 présences au monticule cette saison, King a conservé une moyenne de points mérités de 2,29, cumulant 51 manches de travail. Il a aussi affiché un dossier de 6-3 en plus d’inscrire un sauvetage. King a d’ailleurs été le releveur le plus utilisé par les Yankees en 2022, devant Clay Holmes, Wandy Peralta et Lucas Luetge.

Pour combler cette perte, la formation new-yorkaise risque fort d’ajouter un releveur ou deux à sa formation d’ici la date limite des transactions, le 2 août.