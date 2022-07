Photo courtoisie

C’est le 7 juillet dernier que s’est tenu, dans les allées du Club de golf de Cap-Rouge, le premier Omnium Québec Célébrités (qui remplace le Tournoi de golf des Anciens Nordiques) qui a réuni 180 participants au profit de la Fondation Maurice-Tanguay. Un montant de 80 000$ a été amassé lors de cet Omnium qui regroupait 25 personnalités sportives et 155 membres de la communauté des affaires. Deux équipes ont ramené des cartes de 59 (-13), soit celle de Jacques Tanguay, Patrick Roy, Julien Gagnon, André Jolicoeur et Louis-Charles Godin, et l’autre qui apparaît sur la photo et qui a été déclarée gagnante après une courte délibération. De gauche à droite: Bernard Tremblay, Denis Desharnais, Carl Beaudoin et Marc Fortier (absent sur la photo, Denis Lamoureux).

Spectateur attentif

Photo courtoisie

L’ex-hockeyeur professionnel Marc Tardif, qui a surtout porté les couleurs des Nordiques de Québec, de l’AMH, a été un spectateur attentif lors du récent Tournoi provincial de tennis U-12 présenté au club de L’Ancienne-Lorette. Son petit-fils Antoine faisait partie du tournoi et s’est malheureusement incliné lors de la rencontre pour les 3e et 4e places. Olivier Charest, de Lévis, et Maya Iacoban ont remporté les grands honneurs du tournoi. Le président du club, Doris Moisan, a précisé que cet événement qui prête main-forte à la relève du tennis a été un succès sur toute la ligne, grâce au travail assidu des personnes bénévoles, notamment le conseil d’administration, lequel a mis la main à la pâte dans cette aventure. Sur la photo, Marc Tardif et son petit-fils Antoine.

Un cadeau apprécié

Photo courtoisie

L’entreprise lévisienne Transit, la plus importante entreprise de distribution de pièces automobiles dans l’est du Canada, a offert récemment au Grenier alimentaire un ordinateur portable d’une valeur de 1400$. Le Grenier, un organisme de sécurité alimentaire de Lévis, offre des services d’aide alimentaire et d’accompagnement à des personnes et à des familles du grand Lévis dans le besoin, en collaboration avec les partenaires du milieu. Sur la photo, de gauche à droite: Rachel Leblanc, directrice des ressources humaines chez Transit, Stéphane Clavet, directeur général du Grenier, et Normen Dion, directeur des TI chez Transit.

En souvenir

Le 23 juillet 2002. Le pape Jean-Paul II arrive à Toronto pour participer aux 17e Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Il est accueilli par le premier ministre Jean Chrétien et des jeunes de tous les diocèses canadiens. Il a prononcé un discours en français et en anglais dans lequel il explique qu'il gardait un souvenir vibrant de son premier voyage au pays en 1984.

Anniversaire

Photo courtoisie

Les frères Claude et Guy Fournier (photo), respectivement réalisateur de cinéma et de télé et animateur-chroniqueur au Journal de Québec, 91 ans... Daniel Radcliffe, acteur (Harry Potter), 33 ans... Maurice Greene, sprinter américain, 48 ans... Alain Lefèvre, pianiste de concert québécois, 60 ans... André Ducharme, ex-membre de RBO, 61 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 juillet 2021: Steven Weinberg (photo), 88 ans, physicien américain, codétenteur du prix Nobel de physique de 1979... 2019: Yves Jasmin, 97 ans, cinéaste, journaliste, directeur de l’information, de la publicité et des relations publiques d’Expo 67... 2018: Oksana Chatchko, 31 ans, cofondatrice et ex-membre du groupe féministe des Femen... 2016: Amy Winehouse, 27 ans, chanteuse britannique...